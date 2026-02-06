En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Grave inundación en corregimiento de Lebrija, Santander: reportan personas desaparecidas

Grave inundación en corregimiento de Lebrija, Santander: reportan personas desaparecidas

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que ya se ha ordenado el desplazamiento inmediato de los organismos de socorro hacia la zona de desastre.

Inundación.jpg
Reportan una gran inundación en el corregimiento de Vanegas, jurisdicción de Lebrija, Santander,
// Imágenes tomadas de video.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad