Grave inundación en corregimiento de Lebrija, Santander: reportan personas desaparecidas

Una situación de extrema urgencia se vive a esta hora en el corregimiento de Vanegas, jurisdicción de Lebrija, tras el violento desbordamiento del río que da nombre al municipio. La emergencia, que se desencadenó de forma repentina tras las intensas lluvias en la parte alta de la cuenca, ha dejado hasta el momento un saldo preliminar, según reportó la comunidad, de seis personas desaparecidas y decenas de familias damnificadas que lo han perdido todo bajo la fuerza de la corriente.

El panorama en la zona es desolador, con reportes de viviendas arrasadas y la pérdida total de animales y cultivos. El clamor de los habitantes es desesperado ante la imposibilidad de ponerse a salvo por sus propios medios, puesto que el nivel del agua alcanzó alturas críticas en cuestión de minutos.

“Necesitamos ayuda, que por favor el Ejército, la Defensa Civil, un helicóptero que rescate a la gente de la vereda Vanegas, porque se metió el río terrible, hubo muchos desastres, se llevaron las casas, los animales, dicen que hay gente ahogada, no encuentran las personas, hay gente encima de los techos, no pueden pasar a la otra gente. Rescatarlos, porque el río está muy fuerte, está muy crecido, se metió el río al pueblo. Y lo otro, las pocas personas que están, solamente se lograron subir a los techos, y están esperando que lo rescaten”, relató con angustia una de las residentes afectadas mientras el agua continuaba golpeando las estructuras sobrevivientes.

#Atención Reportan grave inundación en el corregimiento Vanegas de Lebrija, Santander, por el desbordamiento del río. Habría desaparecidos, según la comunidad. Oficina de Gestión del Riesgo confirma que a la zona se están desplazando los organismos de socorro #MañanasBlu pic.twitter.com/wsx2y9ZUyf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 6, 2026

Ante la magnitud de la tragedia, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que ya se ha ordenado el desplazamiento inmediato de los organismos de socorro hacia la zona de desastre. Sin embargo, las dificultades en el terreno y el ímpetu del caudal podrían complicar las labores de rescate, por lo que la comunidad insiste en la necesidad de apoyo aéreo para evacuar a quienes permanecen aislados en las partes altas de sus viviendas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance oficial sobre el estado de las personas desaparecidas y el censo total de damnificados en esta zona rural del departamento de Santander.

Noticia en desarrollo.