Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 6 de febrero de 2026

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la expectativa de saber si su número fue el ganador, convirtiendo este juego en una referencia habitual para quienes apuestan desde las primeras horas.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.
|Dorado Mañana
|5 febrero 2026
|6073 - 6
|Dorado Mañana
|4 febrero 2026
|5146 - 3
Los premios del Dorado Mañana varían según la modalidad de juego y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado se puede recibir:
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, que amplía las posibilidades de ganar cuando coincide con otras cifras del resultado.
El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, con resultados disponibles después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos, lo que lo convierte en una consulta frecuente para quienes revisan resultados a primera hora.
Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago rápido, seguro y confiable para los ganadores de este tradicional chance en Colombia.