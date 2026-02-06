"Amor en los Años Maravillosos": el musical en Bogotá que revive los 60 a través del Rock & Roll

Para los amantes del teatro, musicales y cultura en Bogotá, llega "Amor en los Años Maravillosos – Los 60’s", una experiencia cultural integral que busca transportar al espectador a una de las épocas más vibrantes y transformadoras del siglo XX.

Este espectáculo no se limita a ser una presentación musical convencional, sino que se constituye como un viaje emocional que utiliza el Rock & Roll como el eje central para narrar una historia de descubrimiento y pasión. Mediante una cuidadosa amalgama de teatro, canto y una profunda carga de nostalgia, la obra logra establecer un vínculo entre la estética del pasado y las sensibilidades del presente.



Una historia de amor enmarcada en la rebeldía del Rock & Roll

La narrativa de la obra se centra en las vivencias de dos jóvenes amantes quienes, inmersos en la efervescencia cultural característica de los años 60, exploran las dimensiones del amor verdadero.

Amor en los Años Maravillosos Foto: Suministrada

El motor que impulsa este relato es, sin duda, la música; los ritmos acelerados y las guitarras vibrantes no son solo acompañamiento, sino elementos narrativos esenciales que definen el espíritu rebelde de cada escena.

Los roles protagónicos son interpretados por Santiago Naranjo, reconocido por su participación en "Yo me llamo Jim Morrison", y Laura Tocora, quienes junto a la solista Raquel León y un elenco de 20 artistas, dan vida a una trama que equilibra el romanticismo con toques de humor y emoción.



Innovación visual y tecnología al servicio de la nostalgia

Uno de los aspectos más destacados de esta producción es su propuesta estética, que combina elementos tradicionales con tecnología de vanguardia. La puesta en escena utiliza colores vibrantes, vestuario de época e iluminación intensa para recrear la atmósfera retro. No obstante, el espectáculo da un paso hacia la modernidad al integrar recursos visuales desarrollados con inteligencia artificial, lo que permite una relectura contemporánea de la iconografía de los sesenta. Esta dirección artística está liderada por Wilson De Jesús González, mientras que la dirección general y el guion corresponden a Daniel Rafael Arango Lischt.



Los ciudadanos podrán disfrutar de este espectáculo en el auditorio del Gimnasio Moderno, los viernes 6 y 13 y de marzo y su última fecha será el sábado 21 de marzo. Las boletas podrán ser adquiridas en La Tiquetera.