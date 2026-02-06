En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Amor en los Años Maravillosos": el musical en Bogotá que revive los 60 a través del Rock & Roll

"Amor en los Años Maravillosos": el musical en Bogotá que revive los 60 a través del Rock & Roll

Este espectáculo no se limita a ser una presentación musical convencional, sino que se constituye como un viaje emocional que utiliza el Rock & Roll como el eje central para narrar una historia de descubrimiento y pasión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad