Blu Radio  / Teatro Digital

Teatro Digital

  • Poster-Obra-Teatro.png
    Obra Teatro
    Foto: Cortesía
    Entretenimiento

    "Amor en los Años Maravillosos": el musical en Bogotá que revive los 60 a través del Rock & Roll

    Este espectáculo no se limita a ser una presentación musical convencional, sino que se constituye como un viaje emocional que utiliza el Rock & Roll como el eje central para narrar una historia de descubrimiento y pasión.

  • historia de una oveja del teatro petra en festival de cali 2.jpg
    Obra: Historia de una Oveja
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Pacífico

    Brújula al Sur: el impresionante festival de teatro que se tomará Cali hasta el 4 de diciembre

    En este 2021 llegan a su décima versión con una programación que está cargada de obras que se destacan a nivel nacional e internacional.

  • Festival Internacional de Teatro de Manizales : Foto: Facebook FITManizales.jpeg
    Entretenimiento

    Festival de Teatro de Manizales, gratuito, en línea y con grandes atracciones

    Octavio Arbeláez, director del festival de teatro más antiguo de América Latina, contó en Mañanas BLU 10:30 cómo se decidió llevar el arte más allá de las tablas.

  • 294935_the_beggining_of_nature_-_juan_diego_castillo.jpg
    the_beggining_of_nature_-_juan_diego_castillo.jpg
    Cultura

    Este jueves, Teatro Digital presenta el espectáculo ‘The Beggining of Nature’

    Es la primera vez que la compañía más antigua de danza contemporánea de Australia viene a Colombia.

  • 285916_BLU Radio. Ópera Orfeo - Foto: Teatro Digital
    BLU Radio. Ópera Orfeo - Foto: Teatro Digital
    Cultura

    Este martes, Teatro Digital le trae la mágica ópera Orfeo y Eurídice

    Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este martes 13 de junio a partir de las 8:00 de la noche.

  • 283850_BLU Radio. 18 ½ del Cirque Farouche - Foto: Teatro Digital
    BLU Radio. 18 ½ del Cirque Farouche - Foto: Teatro Digital
    Cultura

    Teatro Digital le lleva a su casa el espectáculo 18 ½ del Cirque Farouche

    Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este jueves 11 de mayo a partir de las 8:00 de la noche.

  • 271899_Foto: Teatro Mayor
    Foto: Teatro Mayor
    Cultura

    Este 20 de octubre, Teatro Digital le trae el Ballet de Leipzig con Rachmaninov

    Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este jueves 20 de octubre de 2016, a las 8:00 p.m.

  • 246915_Foto: Teatro Mayor
    Foto: Teatro Mayor
    Entretenimiento

    Desde su casa podrá ver en vivo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel

    Gracias a Teatro Digital, se transmitirá en streaming la presentación de la orquesta, que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

  • 213999_Teatro Digital - Foto: Teatro Mayor
    Teatro Digital - Foto: Teatro Mayor
    Cultura

    Disfrute gratis La trilogía de Dante Alighieri en Teatro Digital

    Este domingo 10 de julio vuelve el Teatro Digital con La trilogía de Dante Alighieri de Nogravity Dance Company.

  • 19157_franz
    franz
    Nación

    Este 5 de marzo, Wiener Philharmoniker en vivo por Teatro Digital

    Teatro Digital, iniciativa del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bancolombia, Protección y Sura, presenta este sábado 5 de marzo a la Wiener Philharmoniker (Orquesta Filarmónica de Viena). El espectáculo iniciará a las 8:00 pm y podrá seguirse de manera gratuita desde cualquier PC o dispositivo móvil.