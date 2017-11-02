Blu Radio Teatro Digital
"Amor en los Años Maravillosos": el musical en Bogotá que revive los 60 a través del Rock & Roll
Este espectáculo no se limita a ser una presentación musical convencional, sino que se constituye como un viaje emocional que utiliza el Rock & Roll como el eje central para narrar una historia de descubrimiento y pasión.
Brújula al Sur: el impresionante festival de teatro que se tomará Cali hasta el 4 de diciembre
En este 2021 llegan a su décima versión con una programación que está cargada de obras que se destacan a nivel nacional e internacional.
Festival de Teatro de Manizales, gratuito, en línea y con grandes atracciones
Octavio Arbeláez, director del festival de teatro más antiguo de América Latina, contó en Mañanas BLU 10:30 cómo se decidió llevar el arte más allá de las tablas.
Este jueves, Teatro Digital presenta el espectáculo ‘The Beggining of Nature’
Es la primera vez que la compañía más antigua de danza contemporánea de Australia viene a Colombia.
Este martes, Teatro Digital le trae la mágica ópera Orfeo y Eurídice
Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este martes 13 de junio a partir de las 8:00 de la noche.
Teatro Digital le lleva a su casa el espectáculo 18 ½ del Cirque Farouche
Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este jueves 11 de mayo a partir de las 8:00 de la noche.
Este 20 de octubre, Teatro Digital le trae el Ballet de Leipzig con Rachmaninov
Este increíble espectáculo se transmitirá en vivo y en directo a través del Teatro Digital este jueves 20 de octubre de 2016, a las 8:00 p.m.
Desde su casa podrá ver en vivo el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel
Gracias a Teatro Digital, se transmitirá en streaming la presentación de la orquesta, que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
Disfrute gratis La trilogía de Dante Alighieri en Teatro Digital
Este domingo 10 de julio vuelve el Teatro Digital con La trilogía de Dante Alighieri de Nogravity Dance Company.
Este 5 de marzo, Wiener Philharmoniker en vivo por Teatro Digital
Teatro Digital, iniciativa del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bancolombia, Protección y Sura, presenta este sábado 5 de marzo a la Wiener Philharmoniker (Orquesta Filarmónica de Viena). El espectáculo iniciará a las 8:00 pm y podrá seguirse de manera gratuita desde cualquier PC o dispositivo móvil.