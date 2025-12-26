Fin de una era de cooperación: Colfuturo se queda sin recursos del Gobierno Petro

Tras dos décadas de cooperación ininterrumpida, el Gobierno Nacional ha decidido no continuar con la inversión de recursos en Colfuturo. Jerónimo Castro, director de la entidad, confirmó que, aunque el Estado cumplió con los giros comprometidos para los estudiantes seleccionados en 2024 (cerca de 65,000 millones de pesos), la fuente de financiamiento para los futuros becarios desaparecerá a partir del próximo año.

Un golpe financiero a la escala del programa La ausencia del aporte estatal representa una pérdida del 34% del presupuesto destinado al programa Crédito Beca, lo que equivale a aproximadamente 15 millones de dólares anuales.

Castro advierte que este recorte impactará directamente en la escala del programa: mientras que en años anteriores se lograba apoyar a cerca de 2,000 profesionales, la cifra podría caer drásticamente a solo 300 o 400 estudiantes. Esta reducción es vista con preocupación, ya que el modelo de Colfuturo no utiliza ni un solo dólar de estos recursos para su operación administrativa; la totalidad del dinero llega directamente a los estudiantes para sus gastos de matrícula y sostenimiento.

¿Un programa para los "hijos de los ricos"?

Frente a las críticas que señalan al programa como un beneficio exclusivo para las élites, Castro fue enfático en desmentir tales afirmaciones con cifras. Según los datos de la organización, el 53% de los beneficiarios pertenecen a los estratos 3 y 4, lo que define un perfil mayoritario de clase media trabajadora.



El director mencionó casos específicos de estudiantes provenientes de regiones como el Chocó y el Cauca, o egresados de universidades públicas, quienes han logrado posicionarse en centros de vanguardia como empresas de computación cuántica en Londres gracias al apoyo de la entidad. Para estas familias, cuyos ingresos oscilan entre los 800,000 y 4 millones de pesos mensuales, estudiar un posgrado en el exterior sería imposible sin este auxilio financiero.



El sistema de condonación y el retorno al país

El modelo de Crédito Beca está diseñado para incentivar el retorno de talento al país. Los estudiantes pueden recibir hasta un 80% de beca si regresan a Colombia, se establecen en regiones fuera de Bogotá, y trabajan en el sector público, la investigación o la educación. Castro explicó que quienes deciden no regresar deben devolver la totalidad del préstamo para financiar a futuras generaciones, asegurando así la sostenibilidad del sistema.

Un futuro incierto para el talento nacional A pesar de la crisis, Colfuturo continuará operando gracias a donaciones privadas y servicios a otras entidades, pero su capacidad de transformación social se verá severamente limitada. Castro utilizó una metáfora para describir la urgencia de no perder este impulso: el talento joven es como una "lechuga" que, si no se aprovecha en su momento de madurez académica, se "avejenta" y se pierde para el desarrollo nacional.

Con este cierre de ventana financiera, se teme que centenares de jóvenes talentosos se queden "colgados de la brocha" en sus aspiraciones de formación internacional.

