En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Fin de una era de cooperación: Colfuturo se queda sin recursos del Gobierno Petro

Fin de una era de cooperación: Colfuturo se queda sin recursos del Gobierno Petro

Frente a las críticas que señalan al programa como un beneficio exclusivo para las élites, Castro fue enfático en desmentir tales afirmaciones con cifras. Según los datos de la organización, el 53% de los beneficiarios pertenecen a los estratos 3 y 4, lo que define un perfil mayoritario de clase media trabajadora.

Colfuturo da malas noticias a colombianos que quieran estudiar en el exterior: muchos preocupados
Colfuturo da malas noticias a colombianos que quieran estudiar en el exterior: muchos preocupados
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad