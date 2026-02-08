Así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Miles de seguidores viven este domingo el Super Bowl en Santa Clara, California, donde los New England Patriots buscan recuperar el trono de la NFL, en una final que combina deporte y espectáculo. Desde el Levi’s Stadium, con capacidad para 75.000 personas, el evento concentra la atención del país y del mundo.

A través de pantallas y plataformas digitales, más de 120 millones de estadounidenses siguen en directo la gran final de la liga de fútbol americano (NFL). Los Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks a partir de las 15:30 hora local (23:30 GMT), en busca de su séptimo título de Super Bowl, el primero desde el final de la dinastía liderada por Tom Brady.



Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl

El cantante Bad Bunny empezó cantnado Titi Me Preguntó, con algunas personas con unos guantes de boxeo. Posteriormente, se subió a la 'Casita' que ha llevado a su gira mundial, donde interpretó Yo Perreo Sola.

El artista estuvo acompañado de varis bailarinas que sorprendieron en su show, donde también cantó 'Voy a Llevarte a PR'. Uno de los detalles que más destacó fue la aparición de Karol G en la casita.

El puertorriqueño también apareció sobre un carro. "Si hoy estoy acá es porque nunca dejé de creer en mi", dijo 'Benito'. Posteriormente, apareció en el escenario Lady Gaga, quien cantó Die With A Smile.



El show del artista duró 12 minutos y cerró cantando 'Debí Tirar Más Fotos'. Además, Bad Bunny rindió un homenaje a Daddy Yanke, Tego Calderón y Don Omar.

El anuncio de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo ha marcado uno de los momentos más comentados de esta edición del Super Bowl. La decisión sorprendió incluso dentro de la propia NFL, al apostar por un show completamente en español.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha respaldado públicamente al artista puertorriqueño pese a la controversia. “Es uno de los grandes artistas del mundo”, afirmó en una rueda de prensa reciente.

El expresidente Donald Trump calificó de “ridícula” la decisión y anunció que no asistirá al evento. “Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio”, declaró, en medio de un clima marcado por el debate migratorio.

Super Bowl 2026, Bad Bunny. Foto: AFP, EFE.

En los días previos al partido circularon versiones sobre un posible refuerzo de la vigilancia por parte de autoridades fronterizas durante la actuación del cantante. Sin embargo, el comité organizador aclaró que no se contemplan operativos especiales durante el Super Bowl LX, según un memorando citado por The Washington Post y The Athletic.

En las calles de San Francisco han aparecido pancartas con mensajes como “ICE Out” y “Chinga la migra”. Varias de estas acciones utilizan como símbolo al sapo concho, especie endémica de Puerto Rico adoptada por Bad Bunny en su más reciente gira, para exigir el fin de las operaciones del ICE.



Green Day, la cereza del pastel

Al espectáculo de Bad Bunny se suma la participación de Green Day, una de las bandas más críticas del actual panorama político estadounidense.

La banda liderada por Billie Joe Armstrong, conocida por su activismo político, llega al Levi’s Stadium con el antecedente de su presentación en Coachella 2025, donde lanzó mensajes directos contra el Gobierno. “No somos parte de la agenda de odio”, afirmó el grupo en ese escenario.



Dónde y a qué hora ver el Super Bowl en Colombia

El Super Bowl comienza a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. El espectáculo de medio tiempo no tiene un horario exacto, ya que depende del desarrollo del partido, pero tradicionalmente se realiza entre el segundo y el tercer cuarto del encuentro.

En Estados Unidos, la transmisión está a cargo de NBC como cadena principal, mientras que Telemundo, Peacock y Universo ofrecen señales alternativas. En Colombia, el partido se puede ver en directo a través de la plataforma de streaming Disney+, y también por el canal ESPN.