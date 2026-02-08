En vivo
Entretenimiento  / Así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl concentra la atención del evento por tratarse de una de las apuestas más arriesgadas de la NFL en su historia reciente.

