Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Caribe

Lista a Cámara del Pacto Histórico por el Atlántico queda en firme: CNE no ejecutó revocatoria

El candidato por el Pacto Histórico, Jaime Santamaría confirmó que estuvieron muy pendientes hasta la noche de este domingo para hacer los ajustes, pero el fallo en su contra nunca apareció.

