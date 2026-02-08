Lista a Cámara del Pacto Histórico por el Atlántico queda en firme: CNE no ejecutó revocatoria

El Pacto Histórico tiene oficialmente inscritos a sus candidatos por el Atlántico con miras hacia la Cámara de Representantes, pese a que el pasado jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió la posibilidad de una revocatoria por dudas en el orden propuesto inicialmente por la coalición.

Este proceso se atañe a la reclamación realizada por la ciudadana Diana Karina Amaya, la cual buscaba que en el diseño de la lista se respetaran los resultados de la consulta realizada en 2024. No obstante, a pesar de que el Consejo tenía lista dicha revocatoria, esta nunca fue notificada a la Registraduría.

El candidato Jaime Santamaría confirmó que estuvieron muy pendientes hasta la noche de este domingo para hacer los ajustes, pero el fallo en su contra nunca apareció.

“Estuvimos desde las 4:00 de la tarde acá en la sede de la Registraduría con la delegación departamental encargada de recibir a las diferentes listas y candidatos con algún tipo de reclamación. Teníamos una del CNE desde el jueves para hacer unas modificaciones; sin embargo, nunca tuvo un fallo definitivo. Es decir, no tuvo una decisión debidamente ejecutoriada”, dijo inicialmente a Blu Radio.



“Estuvimos esperando a que el CNE fallase, a favor de nosotros o no, pero, repito, nunca llegó la notificación del fallo, por lo cual sigue la lista tal cual se escribió el 6 de diciembre del año anterior”, agregó.

Del mismo modo, Santamaría defendió que, ante los argumentos del reclamo, como la no presencia de Antonio Bohórquez al obtener una cantidad considerable de votos, dijo que esta persona renunció a su candidatura y que los ajustes entre las candidatas 4 y 6 se debieron al conteo de unos sufragios que en el preconteo no se tuvieron en cuenta.

“Para el CNE, Antonio Bohórquez no debió ser excluido de la inscripción definitiva, pero lo que no entienden es que, tal como lo dice el E6, que es el primer formulario de inscripción, él no aceptó su candidatura. En el cambio del segundo punto, se ignora que después hubo proceso de escrutinio, en el cual varias de esas cifras del preconteo cambiaron. Nataly (Álvarez) recuperó unos votos y Cindy (Vides) perdió otros”, señaló.

Así las cosas, la lista será integrada —y en ese orden— por Jaime Santamaría, Andrea Vargas De la Hoz, Yeiner Ángulo González, Nataly Alba Álvarez, Eloy Soto Rivero, Cindy Carolina Vides y Tomás Manuel Ramos Quiroz.

En total, fueron demandadas 15 listas a la Cámara de Representantes en todo el país, incluyendo en ese grupo a la del Atlántico por el Pacto Histórico.