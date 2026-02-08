En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ocaña
Jairo Castellanos
James Rodríguez
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Bad Bunny dio su Grammy en el Super Bowl a Liam Conejo Ramos, niño de 5 años capturado por el ICE?

¿Bad Bunny dio su Grammy en el Super Bowl a Liam Conejo Ramos, niño de 5 años capturado por el ICE?

Uno de los detalles que más llamó la atención del público fue Bad Bunny apareció para entregarle simbólicamente un premio Grammy a un niño que sintonizaba la televisión junto a su padre.

¿Bad Bunny dio su Grammy en el Super Bowl a Liam Conejo Ramos, niño de 5 años capturado por el ICE?
¿Bad Bunny dio su Grammy en el Super Bowl a Liam Conejo Ramos, niño de 5 años capturado por el ICE?
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad