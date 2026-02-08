¿Bad Bunny dio su Grammy en el Super Bowl a Liam Conejo Ramos, niño de 5 años capturado por el ICE?

Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el artista puertorriqueño Bad Bunny encabezó una presentación que se volvió tendencia en redes sociales.

El cantante abrió su show con 'Tití me preguntó', vestido de blanco y con el apellido Ocasio, en homenaje a su madre, en la espalda. La escenografía incluyó elementos representativos de Puerto Rico, como una estructura que simulaba una vivienda tradicional, puestos de comida callejera y la figura del sapo concho, especie endémica de la isla.

El montaje buscó resaltar los orígenes del artista y su vínculo con los barrios populares de su país. La presentación estuvo acompañada por la participación de varias figuras internacionales. Una de las apariciones más sorpresivas fue la de Lady Gaga, quien interpretó una versión con arreglos tropicales de 'Die With a Smile'.

También se sumó al escenario Ricky Martin, con canciones como “Lo que le pasó a Hawái” y “El apagón”. Desde la escenografía principal, otras personalidades del entretenimiento, entre ellas Karol G, Cardi B y el actor Pedro Pascal, acompañaron el espectáculo, consolidando una fuerte presencia latina durante el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos.



Uno de los detalles que más llamó la atención del público y las personas en redes sociales fue cuando sonaron los primeros acordes de 'NUEVAYoL', escena en la que Bad Bunny reapareció para entregarle simbólicamente un premio Grammy a un niño que sintonizaba la televisión junto a su padre.

Bad Bunny hands his Grammy to a little kid during Super Bowl performance pic.twitter.com/1yNnhwk3nL — Loxxip (@Loxxip) February 9, 2026

Este acto generó una serie de reacciones en redes sociales, donde cientos de personas cuestionaron si este niño era Liam Conejo Ramos, un pequeño de tan solo cinco años de origen ecuatoriano que fue arrestado junto a su padre, Adrián, el pasado 20 de enero justo cuando regresaban del colegio. Una imagen del niño con su mochila de Spider-Man y un gorro azul de invierno frente a un oficial enmascarado despertó protestas en todo el país.

Sin embargo, la información de que el menor fue quien apareció en el Super Bowl no está confirmada y muchas personas aseguran que se trató de una referencia, más NO de él.

Niño de 5 años siendo escoltado por ICE. Foto: Columbia Heights Public School

A lo largo del show, Bad Bunny mantuvo el español como idioma principal y proyectó en las pantallas las banderas de varios países de América Latina. En uno de los momentos centrales, el artista mencionó a cada país de la región y lanzó al público un balón con el mensaje “Juntos somos América”. El cantante cerró su intervención con un mensaje de carácter personal, destacando su trayectoria y reafirmando su identidad cultural ante una audiencia global.

Aunque el show recibió una amplia respuesta positiva en redes sociales, también generó críticas en sectores políticos de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump calificó la presentación como una “afrenta”, en referencia a los mensajes sociales y políticos incluidos en la puesta en escena. Bad Bunny incorporó símbolos como postes eléctricos para aludir a los apagones en Puerto Rico y una representación simbólica de diversidad, manteniendo su postura de visibilizar problemáticas sociales de su país.