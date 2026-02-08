Denuncian que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Venezuela a horas de su liberación

La líder opositora María Corina Machado confirmó en horas de la noche de este domingo 8 de febrero de 2026 que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Venezuela, a pocas horas de haber sido liberado en horas de la mañana.

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, denunció Machado a través de su cuenta en X.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 9, 2026

Asimismo, desde las redes sociales del propio Guanipa también se denunció el secuestro. “Denunciamos que un grupo de personas armadas interceptaron y secuestraron a Juan Pablo Guanipa hace minutos. Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas. Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol”, señalaron.

Desde estas publicaciones también exigieron la liberación inmediata del dirigente opositor. Cabe recordar que la liberación de Guanipa se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.



— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 9, 2026

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".