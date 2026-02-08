En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Denuncian que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Venezuela a horas de su liberación

Denuncian que Juan Pablo Guanipa fue secuestrado en Venezuela a horas de su liberación

Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, había sido excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión.

