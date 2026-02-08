Lady Gaga, Ricky Martin y más famosos aparecen de sorpresa en show de medio tiempo del Super Bowl

La estrella estadounidense Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolviable'.

Ricky Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf'.

Bad Bunny comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó' vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, .



El puertorriqueño lidera el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.



Otros famosos que también estuvieron en el Super Bowl 2026

La colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi son algunas de las celebridades que han asistido al Super Bowl que se celebró este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (EE.UU.).

Entre el público también se encuentra el canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler.

También pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady y al jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

A la pasarela de famosos que forman parte de los 60.500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de EE. UU. se suman las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.

Show de Bad Bunny. Foto: captura de video en X, @NFL.

"Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡", escribió Jennifer López en un mensaje el X.

El colombiano J Balvin también se encuentra entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.