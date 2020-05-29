En vivo
Ricky Martin

Ricky Martin

    Show de Bad Bunny.
    Foto: @BadBunnyBrasil en X.
    Mundo

    Los famosos que aparecieron en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl LX 2026

    Sin lugar a dudas, uno de los momentos que más dio de qué hablar durante la velada fue “La Casita” donde aparecieron varios famosos.

    Sociedad

    Ricky Martin: su sobrino solicitó retirar la contrademanda por daños

    El pedido de Sánchez Martin al juez Arnaldo Castro Callejo fue presentado durante una vista de seguimiento por la demanda civil que presentó a su vez su tío en su contra en 2022 por un monto de al menos 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.

  Kim Kardashian - Drake - Shakira.
    Kim Kardashian - Drake - Shakira.
    Foto: AFP
    Sociedad

    Estos son los famosos solteros más codiciados: Colombia, presente en la lista

    Luego de rupturas mediáticas hasta romances fugaces, estos son algunos los famosos solteros más codiciados.

    Ricky Martin, uno de los solteros más codiciados
    AFP
    Entretenimiento

    Sobrino de Ricky Martin solicita la renuncia de su abogado por falta de confianza

    Ricky Martin solicita en esta demanda civil al menos 20 millones de dólares para resarcir los daños que le han provocado las denuncias y acciones de su sobrino.

    Shakira, Taylor Swift y Rosalía
    Foto: AFP.
    Entretenimiento

    El 2023, un año de rupturas amorosas: desde Shakira a Taylor Swift

    En el 2023 en el mundo de la música sucedieron varias rupturas amorosas: Rosalía y Rauw Alejandro, Taylor Swift y Matt Healy, y Shakira y Piqué.

    Ricky Martin, uno de los solteros más codiciados
    AFP
    Entretenimiento

    Ricky Martin no encarará cargos por agresión sexual ni violencia doméstica contra sobrino

    En mayo pasado, Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, contrademandó al artista por 10 millones de dólares por daños causados por presuntamente cometer contra él "conducta sexual no consensual" desde que tenía 11 años.

    Ricky Martin y Jwan Yosef
    Foto: AFP
    Sociedad

    Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio después de seis años de matrimonio

    El cantante Ricky Martin y su pareja tuvieron dos hijos: Lucia, nacida en 2018, y Renn, que nació en 2019.

    Hombre quiere ser Ricky Martin
    Fotos: Ciudad Magazine - AFP
    Sociedad

    Hombre terminó con parálisis facial luego de someterse a una cirugía para parecerse a Ricky Martin

    En su relato, el hombre aseguró que su deseo de ser como Ricky Martin se dio al ver que todo el mundo amaba al artista y quería ser como él.

    Ricky Martin, uno de los solteros más codiciados
    AFP
    Sociedad

    Ricky Martin solicita desestimar la contrademanda de su sobrino por "conducta sexual no consensual"

    El sobrino del cantante Ricky Martín contrademandó a su tío por 10 millones de dólares por los daños causados por una serie de supuestos encuentros sexuales no consentidos desde que tenía 11 años.

    Ricky Martin
    Anna Webber/AFP
    Mundo

    Ricky Martin extiende la orden de restricción en contra de su sobrino: ¿por qué?

    Los abogados del cantante presentaron pruebas ante el tribunal la importancia de que se extendiera dichas medidas de protección por la seguridad del artista.

