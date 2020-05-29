Blu Radio Ricky Martin
Ricky Martin
Los famosos que aparecieron en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl LX 2026
Sin lugar a dudas, uno de los momentos que más dio de qué hablar durante la velada fue “La Casita” donde aparecieron varios famosos.
Ricky Martin: su sobrino solicitó retirar la contrademanda por daños
El pedido de Sánchez Martin al juez Arnaldo Castro Callejo fue presentado durante una vista de seguimiento por la demanda civil que presentó a su vez su tío en su contra en 2022 por un monto de al menos 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.
Estos son los famosos solteros más codiciados: Colombia, presente en la lista
Luego de rupturas mediáticas hasta romances fugaces, estos son algunos los famosos solteros más codiciados.
Sobrino de Ricky Martin solicita la renuncia de su abogado por falta de confianza
Ricky Martin solicita en esta demanda civil al menos 20 millones de dólares para resarcir los daños que le han provocado las denuncias y acciones de su sobrino.
El 2023, un año de rupturas amorosas: desde Shakira a Taylor Swift
En el 2023 en el mundo de la música sucedieron varias rupturas amorosas: Rosalía y Rauw Alejandro, Taylor Swift y Matt Healy, y Shakira y Piqué.
Ricky Martin no encarará cargos por agresión sexual ni violencia doméstica contra sobrino
En mayo pasado, Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, contrademandó al artista por 10 millones de dólares por daños causados por presuntamente cometer contra él "conducta sexual no consensual" desde que tenía 11 años.
Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio después de seis años de matrimonio
El cantante Ricky Martin y su pareja tuvieron dos hijos: Lucia, nacida en 2018, y Renn, que nació en 2019.
Hombre terminó con parálisis facial luego de someterse a una cirugía para parecerse a Ricky Martin
En su relato, el hombre aseguró que su deseo de ser como Ricky Martin se dio al ver que todo el mundo amaba al artista y quería ser como él.
Ricky Martin solicita desestimar la contrademanda de su sobrino por "conducta sexual no consensual"
El sobrino del cantante Ricky Martín contrademandó a su tío por 10 millones de dólares por los daños causados por una serie de supuestos encuentros sexuales no consentidos desde que tenía 11 años.
Ricky Martin extiende la orden de restricción en contra de su sobrino: ¿por qué?
Los abogados del cantante presentaron pruebas ante el tribunal la importancia de que se extendiera dichas medidas de protección por la seguridad del artista.