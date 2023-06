Hombre terminó con parálisis facial luego de someterse a una cirugía para parecerse a Ricky Martin

En ocasiones el fanatismo rompe barreras de lo normal con el objetivo de ver a sus artistas "felices", así se ha visto en diversos eventos públicos en donde caravanas llegan y miles de personas, incluso, son capaces de tatuarse el rostro de ese "ídolo" personal. Sin embargo, otros llegan a otro extremo, el cual es querer ser como ellos, algo que quería Fran Mariano, un hombre argentino que incluso se sometió a una cirugía para ser como Ricky Martin.

No obstante, este viaje para ser como Ricky Martin le salió bastante caro. En una entrevista con el medio argentino Ciudad Magazine, reveló que esto pasó en un momento que tenía ciertos problemas con su apariencia física. Antes, Mariano era una persona de mucho peso, por lo que entró al mundo de las cirugías para bajar su corporalidad y en medio de esto y siendo muy fan del cantante, se dio cuenta que "todo el mundo lo amaba" y quería que la gente lo viera como a él.

"En ese momento no tenía la distinción de ser mi mejor versión. Bueno, que le gusta a todo el mundo, pues Ricky Martin. La gente me decía que me parecía mucho a él y me lo creí. Ojo, porque caí en manos muy peligrosas y tuve operaciones con un cirujano muy reconocido, de hecho, tengo una parálisis facial porque me rompió un nervio. Fui a hacerme la nariz y el mentón, pero, esto que dicen que las chicas que entran por una lipo y salí toda hecha, me pasó igual", reveló el argentino en su entrevista.

Asimismo, Mariano aseguró que el cirujano intentó cambiarlo por completo, pero no permitió que se metiera con más partes de su cuerpo. Además, la enferma fue quien le contó que le quitó un nervio porque este hombre nunca le dio respuesta por lo que había sucedido. Fue otro experto el que lo ayudó a reparar su físico por todo lo malo que quedó y sigue trabajando para recuperar esa "normalidad en su cuerpo": Era un momento muy triste, y él (el cirujano) me daba esperanzas e ilusión", dijo.

