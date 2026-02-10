Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

Publicidad
El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su popularidad se debe, en gran parte, a la constancia de sus sorteos y a la variedad de modalidades que ofrece, lo que atrae diariamente a miles de jugadores que revisan con atención los resultados oficiales.
El número ganador del chance Paisita Día de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales permiten a los apostadores organizar con facilidad sus jugadas y consultar los resultados sin contratiempos:
La estabilidad de estos horarios facilita la planificación diaria de los jugadores y garantiza una consulta oportuna de los números ganadores.
El Paisita Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, en las que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo:
Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a sus expectativas de ganancia.
Para reclamar un premio del Paisita Día, los ganadores deben presentar la siguiente documentación básica:
Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
Por su constancia, claridad en los horarios y amplia oferta de modalidades, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más relevantes para quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto del país.