Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de febrero de 2026

El Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su popularidad se debe, en gran parte, a la constancia de sus sorteos y a la variedad de modalidades que ofrece, lo que atrae diariamente a miles de jugadores que revisan con atención los resultados oficiales.



Número ganador de Paisita Día hoy, martes 10 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 10 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales permiten a los apostadores organizar con facilidad sus jugadas y consultar los resultados sin contratiempos:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

La estabilidad de estos horarios facilita la planificación diaria de los jugadores y garantiza una consulta oportuna de los números ganadores.



¿Cómo se juega el Paisita Día?

El Paisita Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, en las que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y a sus expectativas de ganancia.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

Para reclamar un premio del Paisita Día, los ganadores deben presentar la siguiente documentación básica:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida en los últimos 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Por su constancia, claridad en los horarios y amplia oferta de modalidades, el Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más relevantes para quienes consultan a diario los resultados del chance en Antioquia y en el resto del país.