Con estos proyectos se reduce hasta un 60 % las facturas de energía eléctrica

La transición hacia energías limpias ya empieza a sentirse en el bolsillo de usuarios del Caribe colombiano. Air-e Intervenida aseguró que los proyectos de autogeneración distribuida que impulsa en la región permiten reducciones de hasta un 60 % en las facturas de energía eléctrica, especialmente en zonas vulnerables donde el costo del servicio representa una carga significativa para los hogares.

La compañía sostiene que el futuro energético del Caribe pasa por iniciativas basadas en fuentes limpias, principalmente la energía solar, como herramientas de transformación social y equidad. Estos proyectos no solo buscan sustituir gradualmente las fuentes tradicionales, sino también modernizar la matriz eléctrica, reducir emisiones contaminantes y garantizar beneficios ambientales y económicos sostenibles.

Actualmente, los proyectos en operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira suman 1,2 megavatios (MW) de potencia instalada con tecnología solar fotovoltaica. Según Air-e Intervenida, estas iniciativas permiten una reducción de hasta 12 toneladas de CO₂ frente a modelos convencionales de generación, aportando tanto al ahorro económico como al cuidado del medioambiente.

A esto se suman 10,8 MW adicionales que se encuentran en etapa de implementación, correspondientes a granjas solares distribuidas en Atlántico (9 MW), Magdalena (1 MW) y La Guajira (0,8 MW). Con estas inversiones, la empresa busca fortalecer la capacidad del sistema eléctrico regional y responder al crecimiento de la demanda con un servicio más confiable para hogares, empresas e industrias.



En el marco del Día Internacional de las Energías Limpias, Air-e Intervenida reiteró que la democratización energética apunta a un modelo participativo y accesible, donde ciudadanos y comunidades puedan gestionar su propia energía.