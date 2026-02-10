En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Niños en Berlín, Santander, se quedaron sin atención del ICBF tras cierre del CDI

Niños en Berlín, Santander, se quedaron sin atención del ICBF tras cierre del CDI

Con pancartas y acompañados de sus hijos, campesinos de la zona rural de Tona exigen la reapertura del CDI, el único espacio que garantizaba atención integral a la primera infancia.

