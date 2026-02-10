"Nos interceptó un grupo armado": Aida Quilcué tras intento de secuestro en el Cauca

La senadora Aida Quilcué entregó detalles del posible intento de secuestro del que habría sido víctima junto a dos de sus escoltas, en hechos ocurridos en zona rural del departamento del Cauca. En sus primeras declaraciones, la congresista señaló que fueron interceptados por un grupo de hombres fuertemente armados.

De acuerdo con su relato, el hecho se presentó en una zona de difícil acceso, condición que habría sido aprovechada por los sujetos para interceptarlos, cuando ella se desplazaba desde tierra adentro hacia la ciudad de Popayán.

"Fue la presión la que hizo que hiciera que saliéramos de ahí, no se identificaron, pero sé que era un grupo armado. Desafortunadamente nos cogieron en un sitio bastante solo y nos llevaron, pero ya estamos a salvo”, dijo Aida Quilcué.

Senadora Aida Quilcué Foto: Senado

La congresista confirmó que logró salir ilesa gracias a la intervención de la Guardia Indígena, que desde el primer momento inició labores de búsqueda en la parte alta de los municipios de Inzá y Totoró, en zona de páramo, lo que permitió su rescate.



“Tenía que pasar esta situación el día de hoy y gracias a Dios y a los espíritus estoy bien junto a los compañeros que me acompañaban y especialmente agradezco a la Guardia Indígena del Cauca, a la fuerza pública y a toda la solidaridad de Colombia,”, expresó tras recuperar la libertad.

El Ejército Nacional anunció que entregará más detalles de lo ocurrido, luego de que la camioneta en la que se movilizaba la senadora fuera hallada en jurisdicción del municipio de Totoró, mientras se adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.