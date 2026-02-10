Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna es un juego de chance que mezcla la emoción de los números con el atractivo de la astrología. Su dinámica consiste en combinar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con la elección de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particularidad lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.



Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este martes 10 de febrero de 2026 es el: XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Una vez finaliza cada sorteo, los resultados oficiales están disponibles para consulta, manteniendo la expectativa constante entre los apostadores.

Este chance permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para ganar un premio, el número de cuatro cifras elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, junto con el signo zodiacal seleccionado, de acuerdo con la modalidad de juego.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo:

Elegir un número: se selecciona un número de cuatro cifras.

Seleccionar un signo zodiacal: se escoge uno de los doce signos disponibles.

Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos, modalidad conocida como Todos los Signos, que debe indicarse al asesor.

Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y preferencia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los montos de apuesta:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta variedad facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos.



¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna pueden hacerlo de forma presencial:



Puntos de venta físicos: el juego está disponible en puntos autorizados a nivel nacional, lo que permite acceder al sorteo en diferentes regiones del país.

Cómo jugar un chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance también puede jugarse en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y el signo zodiacal. Esta opción ofrece seguridad, comodidad y acceso a los resultados oficiales en tiempo real.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El cobro de un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos comunes para todos los casos.

Documentos requeridos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo se presentan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Iguales o superiores a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente, con expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Últimos sorteos chance Super Astro Luna