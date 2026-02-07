Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

El Super Astro Luna es un juego de chance que combina la emoción de los números con el atractivo de la astrología, al unir un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particular dinámica lo ha convertido en una de las alternativas más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.



Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes, juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, lo que mantiene una expectativa constante entre los apostadores.

Este juego permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para obtener un premio, el número de cuatro cifras seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal elegido, de acuerdo con la modalidad de juego.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:



Elegir un número: se debe seleccionar un número de cuatro cifras.

Seleccionar un signo zodiacal: se escoge uno de los doce signos disponibles.

Aumentar las probabilidades: existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos zodiacales. Esta modalidad se conoce como Todos los Signos y debe informarse al asesor al momento de realizar la jugada.

Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Gracias a estas alternativas, el Súper Astro Luna ofrece diferentes formas de participación según la estrategia y preferencia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

Este chance brinda flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna cuentan con opciones accesibles para realizar su apuesta:



Puntos de venta físicos: se puede jugar en cualquier punto autorizado a nivel nacional, lo que facilita el acceso al sorteo en diferentes regiones del país.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios que aplican en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se deben presentar los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

