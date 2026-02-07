Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Luna es un juego de chance que combina la emoción de los números con el atractivo de la astrología, al unir un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particular dinámica lo ha convertido en una de las alternativas más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 7 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes, juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, lo que mantiene una expectativa constante entre los apostadores.
Este juego permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para obtener un premio, el número de cuatro cifras seleccionado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal elegido, de acuerdo con la modalidad de juego.
Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:
Gracias a estas alternativas, el Súper Astro Luna ofrece diferentes formas de participación según la estrategia y preferencia de cada jugador.
Este chance brinda flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos:
Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna cuentan con opciones accesibles para realizar su apuesta:
El proceso para reclamar un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|6 Febrero 2026
|8312 - Aries
|Astro Luna
|5 Febrero 2026
|0647 - Cáncer
|Astro Luna
|4 Febrero 2026
|0771 - Leo
|Astro Luna
|3 Febrero 2026
|3771 - Tauro
|Astro Luna
|2 Febrero 2026
|0088 - Sagitario
|Astro Luna
|1 Febrero 2026
|6568 - Virgo
|Astro Luna
|31 Enero 2026
|4697 - Sagitario
|Astro Luna
|30 Enero 2026
|3472 - Sagitario
|Astro Luna
|29 Enero 2026
|7270 - Virgo
|Astro Luna
|28 Enero 2026
|4797 - Piscis