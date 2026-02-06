Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
El Súper Astro Luna es un juego de chance que combina la emoción de la numerología con el atractivo de la astrología, al unir un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, con la elección de uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particular mezcla lo ha convertido en una de las alternativas más llamativas para quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este viernes 6 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo, lo que mantiene la expectativa diaria entre los apostadores.
Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número de cuatro cifras elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal seleccionado, de acuerdo con la modalidad de juego.
Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y accesible para cualquier apostador:
Gracias a estas opciones, el Súper Astro Luna ofrece distintas formas de participación según la estrategia de cada jugador.
Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite ajustarse a diferentes presupuestos:
Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna cuentan con diferentes alternativas para realizar su apuesta:
El proceso para reclamar un premio del Súper Astro Luna varía según el monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|5 Febrero 2026
|0647 - Cáncer
|Astro Luna
|4 Febrero 2026
|0771 - Leo
|Astro Luna
|3 Febrero 2026
|3771 - Tauro
|Astro Luna
|2 Febrero 2026
|0088 - Sagitario
|Astro Luna
|1 Febrero 2026
|6568 - Virgo
|Astro Luna
|31 Enero 2026
|4697 - Sagitario
|Astro Luna
|30 Enero 2026
|3472 - Sagitario
|Astro Luna
|29 Enero 2026
|7270 - Virgo
|Astro Luna
|28 Enero 2026
|4797 - Piscis
|Astro Luna
|27 Enero 2026
|1171 - Géminis