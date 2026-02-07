En vivo
Habitantes de Bosa incendiaron motocicleta de un hombre que disparó un arma durante riña

Habitantes de Bosa incendiaron motocicleta de un hombre que disparó un arma durante riña

Cuatro personas resultaron heridas en medio de este hecho, entre ellas un menor de un año, quien recibe atención médica en el Hospital de Bosa.

incendiaron motocicleta de un hombre que disparó un arma.jpg
Incendian motocicleta de un hombre que disparó un arma.
Fotos: captura de video en Instagram.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 7 de feb, 2026

