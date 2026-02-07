Habitantes de Bosa incendiaron motocicleta de un hombre que disparó un arma durante riña

Un grave hecho de intolerancia se registró en las últimas horas en el barrio La Paz, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá, donde habitantes del sector incendiaron la motocicleta de un hombre que accionó un arma de fuego en medio de una riña.

De acuerdo con información de las autoridades, el hecho se presentó cuando un grupo de recicladores sostuvo una discusión con la administradora de una recicladora, situación que rápidamente escaló a un enfrentamiento entre las partes.

En medio de la riña, un hombre que se movilizaba en una motocicleta accionó un arma de fuego tipo revólver, lo que generó pánico entre los presentes y provocó la reacción de la comunidad, que terminó incinerando el vehículo. El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó que gracias a la denuncia ciudadana, unidades policiales llegaron rápidamente al lugar para controlar la situación.

Según el oficial, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas un menor de tan solo un año, quien fue trasladado al Hospital de Bosa, donde recibe atención médica.



"En este hecho, una de estas personas portaba un arma de fuego tipo revólver. Esta persona se movilizaba en una motocicleta, la cual es incinerada. De este hecho, resultan cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de un año, que está siendo atendido en el Hospital de Bosa", señaló.

Las autoridades capturaron a varias personas involucradas en los hechos, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Finalmente, el comandante de la Policía de Bosa reiteró el llamado a la ciudadanía para que informe de manera oportuna cualquier alteración del orden público a través de la línea 123, con el fin de evitar que situaciones de intolerancia terminen en hechos violentos.