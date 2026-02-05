Alcaldía de Bogotá denuncia que líderes emberá impidieron atención de menores en UPI La Florida

La Alcaldía de Bogotá denunció que se presentó un nuevo bloqueo al ingreso de los equipos de las secretarías de Integración Social y de Salud en la UPI La Florida, lo que impidió la prestación de servicios sociales y de salud a la población emberá que permanece en el lugar, con afectación especial a niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, el bloqueo se produjo luego de que cuatro voceros de la comunidad pusieran condiciones para su ingreso.

“El día de ayer, en una reunión interinstitucional, nos amenazaron y dijeron que si no los contratábamos en servicios de infancia no iban a permitir que ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Integración Social entraran a la Unidad Operativa”, afirmó Angulo.

La Alcaldía Distrital señaló que esta exigencia constituye una forma de presión indebida que interrumpe la atención institucional y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, particularmente los de niños, niñas y adolescentes.



“No es posible ni es admisible que una vocería dedicada a buscar sus intereses particulares se atraviese para que nosotros podamos llegar con servicios sociales a una población en exclusión extrema como es la comunidad emberá en Bogotá”, añadió el secretario de Integración Social.

Como antecedente, la Alcaldía recordó que el pasado 4 de febrero, y en presencia de organismos de control, se socializó con los voceros emberá la oferta dirigida a la niñez, que incluye servicios de jardines infantiles y el programa Atrapasueños al interior de la UPI. Sin embargo, tras ese espacio de diálogo, se anunció que el ingreso de los equipos distritales sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.

La Administración Distrital rechazó cualquier acción que limite o impida el acceso a servicios de salud y atención social, y reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden ser objeto de negociación. Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado para garantizar su protección integral, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.