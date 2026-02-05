En vivo
Bogotá  / Alcaldía de Bogotá denuncia que líderes emberá impidieron atención de menores en UPI La Florida

Alcaldía de Bogotá denuncia que líderes emberá impidieron atención de menores en UPI La Florida

El Distrito afirmó que cuatro voceros exigieron contratos y amenazaron con bloquear la atención en la Unidad Operativa.

