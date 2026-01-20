En vivo
Pedían comida desde una ventana: rescatan a dos niñas emberá abandonadas en el centro de Bogotá

Las menores, de 4 y 7 años, pedían comida desde el interior de una casa en el barrio Ricaurte. Su situación fue advertida por transeúntes que las escucharon llorar y alertaron a las autoridades.

