Atlético y Bayern se acercan a cuartos de Champions, Barcelona se salva y Galatasaray sorprende

Con dos goleadas infrecuentes a estas alturas, el Bayern de Múnich -6-1 al Atalanta- y el Atlético -5-2 al Tottenham- dejaron encarrilado su pase a cuartos de Champions, este martes en la ida de octavos, con el Barcelona salvando un empate en Newcastle (1-1) y el Liverpool derrotado por el Galatasaray (1-0).



Golpe para los reds

Abrió el baile de los octavos el Liverpool en Estambul: salió herido pero vivo del infierno del Ali Sami Yen ante un Galatasaray que tuvo ocasiones para lograr una victoria más abultada que hubiera puesto en serio riesgo el pase de los Reds a cuartos de Champions.

El único gol del partido llegó en el minuto 7, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza.

El Ali Sami Yen sería testigo de otros dos goles, uno para cada equipo, pero ambos fueron anulados por el árbitro español Gil Manzano.

Gol agónico de Lamine Yamal

Minuto 90+6' y un penal para salvar a su equipo de la derrota. A sus 18 años Lamine Yamal se hizo con el balón y exhibió sangre fría para empatar 1-1 en la cancha del Newcastle.



Ante un equipo que deambula por la zona tibia de la Premier League (12º), el Barcelona estuvo lejos de su mejor versión. Abrió el marcador Harvey Barnes en el minuto 86 y los azulgranas salvaron los muebles gracias un penal señalado sobre Dani Olmo.

Incómodo y sin ninguna inspiración en St. James Park, el Barcelona salvó un empate a la espera de días mejores, el próximo miércoles en la vuelta que se disputará en el Camp Nou.

Lamine Yamal con Barcelona Foto: AFP

La pesadilla de Kinsky

Cinco goles en la primera media hora y una eliminatoria prácticamente sentenciada. El Atlético-Tottenham tuvo como protagonista absoluto al arquero checo Antonin Kinsky, protagonista de dos errores groseros con el balón en los pies que significaron el primer y el tercer gol de los rojiblancos.

Publicidad

El técnico de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario. El estadio Metropolitano le consoló con aplausos.

"Llevo 15 años entrenando, nunca había hecho esto. Era necesario preservar al chico, preservar al equipo", dijo el DT del Tottenham Igor Tudor a los periodistas.

En la fiesta rojiblanca marcaron Marcos Llorente (6'), Antonie Griezmann (14'), Julián Álvarez (15' y 55') y Robin Le Normand (22').

Publicidad

Por los Spurs lo hicieron el internacional español Pedro Porro (26') y Dominic Solanke (76').

Para sellar una noche histórica en el Metropolino el francés Antoine Griezmann confirmó al término del partido que seguirá con el Atlético hasta final de temporada.

"Estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho, yo creo que lo que hago en el campo habla por mí, veremos, pero la idea es esa, llegar hasta el final".



Sin Kane también hay paraíso

Sin su estandarte Harry Kane, el Bayern de Múnich puso pie y medio en cuartos al zarandear 6-1 al Atalanta en Bérgamo.

Con el inglés -45 goles en todas las competiciones- presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en menos de media hora tras los goles de Josip Stanicic (12'), Michael Olise (22') y Serge Gnabry (25').

En un partido en el que tampoco vio puerta Luis Díaz, el escudero de Kane, el Bayern marcó otros tres goles en la segunda parte, obras de Nicolas Jackson (52'), de nuevo Olise (64') y Jamal Musiala (67').

Luis Díaz con Bayern vs. Atalanta Foto: AFP

Por el Atalanta, único equipo italiano vivo en la Champions, marcó el gol del honor Mario Pasalic (90+3').

"Este es el tipo de actuación que queríamos. Fuimos peligrosos durante todo el partido. Tenemos talento y calidad en el equipo... Así que no es ninguna sorpresa cuando los chicos rinden así", señaló el técnico del Bayern Vincent Kompany.