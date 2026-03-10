Denuncian compra de votos en Sucre: "ofrecían 200.000 pesos"

A la Fiscalía y la Procuraduría han sido remitidas las denuncias ciudadanas presentadas al Gobierno sobre presunta compra de votos y constreñimiento al elector en el departamento de Sucre.

La Superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque, quien fungió como delegada de la Presidencia para las pasadas elecciones en Sucre, indicó que están investigando varios incidentes reportados en municipios como Ovejas y Guaranda.

"Se habló de compra de votos en el municipio de Ovejas, que estaban ofreciendo 200.000 pesos por el voto. En otro lugar, se está hablando de testigos electorales que se quitaban sus credenciales para después acompañar votantes de manera sistemática hasta las mesas de votación", dijo Rusinque.

"Es decir, toda una serie de conductas que hablarían de buscar, incidir, persuadir o constreñir al elector, que evidentemente son delitos, conductas que son sancionadas en nuestro régimen y que no podemos normalizar", agregó.



Rusinque sostuvo que también han recibido denuncias sobre personas que habrían estado incidiendo en el voto de los adultos mayores, quienes inclusive habrían sido transportados por parte de funcionarios públicos hasta los puestos de votación. Advirtió que tienen en su poder documentos de prueba sobre los vehículos que eran utilizados para los traslados de estos adultos mayores.

Desde la Misión de Observación Electoral en Sucre afirman que también recibieron múltiples denuncias sobre presunta compra de votos en Sincelejo y en los municipios de San Pedro, Betulia, Santiago de Tolú, Sincé y Corozal, además de las mencionadas poblaciones de Ovejas y Guaranda.

La MOE indica que todas estas alertas circularon a través de su plataforma Pilas con el Voto, que es un mecanismo de recepción de denuncias en tiempo real conectado a la Unidad de Reacción Inmediata para Delitos Electorales, por lo que las autoridades fueron informadas “de manera oportuna” sobre estas irregularidades.