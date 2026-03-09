En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturada en Manizales hermana de un concejal del partido Alianza Verde por presunta compra de votos

Capturada en Manizales hermana de un concejal del partido Alianza Verde por presunta compra de votos

El procedimiento se realizó durante un allanamiento a la vivienda del líder político.

Publicidad

Publicidad

Publicidad