Capturada en Manizales hermana de un concejal del partido Alianza Verde por presunta compra de votos

Agentes de la Sijín capturaron en Manizales a la hermana del concejal Víctor Caicedo Espinoza, del partido político Alianza Verde, por el presunto delito de corrupción al sufragante.

El procedimiento se realizó durante un allanamiento a la vivienda del líder político.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría explicó que el operativo se llevó a cabo, luego de recibir una denuncia telefónica que alertaba sobre una posible compra de votos en ese inmueble.

Durante la diligencia, los investigadores de la Sijín incautaron 15.400.000 pesos que estaban guardados en sobres marcados, dinero que ahora hace parte del material probatorio dentro de la investigación.



La mujer capturada ya fue judicializada y en la mañana de hoy deberá comparecer ante un juez de control de garantías, quien analizará la legalidad del procedimiento. En esa audiencia también se definirá la eventual imputación de cargos y si procede alguna medida restrictiva de la libertad.

A través de un comunicado, el concejal Víctor Caicedo se refirió al operativo en su vivienda, al que calificó como una “actuación irregular”.

Además, aseguró que se trata de una “persecución política en marcha”, que, según dijo, ya habían advertido desde hace algún tiempo.

Caicedo afirmó que el dinero incautado “corresponde a un ahorro personal” que tenía guardado en un cajón, que es “absolutamente legítimo” y producto de su trabajo.

“Ahora pretenden presentarlo ante la opinión pública como si estuviera destinado a la compra de votos, una acusación absurda, infundada y profundamente injusta”, señaló el concejal.

Por ahora, la mujer permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanza el proceso judicial.

En el transcurso del día se definirá si será vinculada formalmente a un proceso penal por el delito de corrupción al sufragante, conducta que en Colombia contempla penas que van de 4 a 8 años de prisión, además de multas entre 200 y 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Víctor Caicedo apoyó la campaña de Santiago Osorio Marín, integrante también de la Alianza Verde y quien resultó elegido por la lista a la Cámara de Representantes en la que hubo coalición con el Pacto Histórico.