Cuatro capturados con listas de votantes y dinero para compra de votos en Bolívar

Cuatro capturados con listas de votantes y dinero para compra de votos en Bolívar

Autoridades encontraron documentos con más de mil votantes, listados de dinamizadores y registros de entrega de dinero para favorecer candidaturas al Congreso.

