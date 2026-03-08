Cuatro capturados con listas de votantes y dinero para compra de votos en Bolívar

En medio de los operativos de control desplegados durante la jornada electoral, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía capturaron a cuatro personas señaladas de presuntamente participar en un esquema de compra de votos en el departamento de Bolívar.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 62+200 de la vía que conecta a San Onofre con Cartagena, donde uniformados detuvieron una camioneta para un registro de rutina. Durante la inspección al vehículo, las autoridades hallaron documentos, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que, según la investigación preliminar, estarían relacionados con actividades de corrupción electoral.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los elementos incautados aparece un listado con 356 personas identificadas como presuntos dinamizadores de compra de votos, así como otro registro con 1.129 ciudadanos que supuestamente votarían a favor de determinados candidatos al Congreso.

Las autoridades también encontraron un documento en el que se registraría la entrega de 54 millones de pesos destinados a quienes habrían sido encargados de movilizar o influenciar votantes.



Durante el operativo se incautaron, además, 460 fichas de recordatorio de voto para el Senado de la República y 260 fichas para la Cámara de Representantes, material que presuntamente sería utilizado para orientar el voto de los ciudadanos. En el material incautado había propaganda de dos candidatos: el primero al Senado, de la Alianza Verde, número 87; y el segundo del Partido Conservador a la Cámara, número 102.

En poder de los capturados también fueron hallados 1.110.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y un computador portátil, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales como material probatorio. Las cuatro personas fueron capturadas por el delito de corrupción al sufragante y posteriormente puestas a disposición de la Fiscalía, que asumió la investigación para establecer el alcance de la presunta red de compra de votos y determinar si existen más personas vinculadas a esta estructura.