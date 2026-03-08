Registraduría entrega balance de elecciones del 8 de marzo y explica proceso de escrutinio oficial

Tras el cierre de las urnas en la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, entregó un balance sobre el desarrollo de los comicios y el avance en el procesamiento de los resultados preliminares.

El funcionario destacó el funcionamiento de la logística electoral en todo el país y aseguró que se logró superar las preocupaciones de orden público que existían en los días previos.

Instalación total de puestos de votación

De acuerdo con la Registraduría, la jornada inició con normalidad y se logró instalar la totalidad de los puestos de votación previstos en el territorio nacional. Suárez explicó que desde tempranas horas se garantizó la apertura de los puntos electorales, pese a las alertas de seguridad registradas antes de la jornada.

“Desde altas horas de la mañana pudimos instalar el 100 % de los puestos de votación. Había mucha atención por aspectos de orden público y diferentes situaciones, pero se lograron instalar todos”, señaló el registrador delegado.



Avance rápido en el preconteo

Otro de los aspectos destacados por la entidad fue la rapidez en la transmisión de los resultados del preconteo. Hacia las 9:30 de la noche, la Registraduría ya contaba con el 97 % de la información procesada para el Senado de la República, una meta que inicialmente estaba proyectada para alcanzarse cerca de la medianoche.

Según Suárez, este resultado se debe al trabajo conjunto entre funcionarios de la Registraduría y los jurados de votación, quienes son ciudadanos seleccionados para apoyar el proceso electoral.

“Este es un reconocimiento a los funcionarios de la Registraduría y a los jurados de votación, que son de la sociedad civil. Son nuestros vecinos, la gente del común que entendió lo que tenía que hacer y lo hizo”, afirmó.

Participación de los votantes

En cuanto a la participación ciudadana, los datos preliminares indican que cerca de la mitad de los colombianos habilitados para votar acudieron a las urnas. El censo electoral para estos comicios supera los 41 millones de ciudadanos, y la participación se mantiene dentro de los niveles históricos de las elecciones legislativas.

Suárez explicó que tradicionalmente en las elecciones de Congreso vota alrededor del 48 % del electorado, por lo que cualquier cifra superior representa un incremento en la participación.

“Tradicionalmente en las elecciones de Congreso vota el 48 %. Uno quisiera que fuera mucho más, pero todo lo que esté por encima de ese porcentaje suma a la participación en Colombia”, indicó.



Diferencia entre preconteo y escrutinio

Durante el balance también se aclaró la diferencia entre el preconteo y el escrutinio oficial. El preconteo corresponde a los resultados informativos que se entregan la noche de la elección para conocimiento de los ciudadanos y los medios de comunicación.

En cambio, el escrutinio es el proceso oficial y con validez jurídica, que está a cargo de jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos. Este procedimiento se realiza en varias etapas: municipal, departamental y nacional.

Por esta razón, la declaración oficial de la elección del nuevo Congreso suele conocerse semanas después de la jornada electoral, generalmente hacia el 19 de julio, cuando finalizan todas las revisiones legales.

Recuentos y reclamaciones

Frente a las solicitudes de revisión o impugnación que puedan presentar partidos y candidatos, la Registraduría aseguró que el sistema electoral contempla mecanismos para atender estas reclamaciones y garantizar la transparencia del proceso.

Suárez indicó que, cuando la ley lo establece, se pueden realizar recuentos de votos en las mesas que presenten inconsistencias o reclamaciones formales.

“Estamos preparados para recontar todas las mesas de votación. Eso le da tranquilidad al Estado colombiano, a los partidos y a los candidatos”, afirmó.

El registrador delegado también señaló que, debido al sistema de voto preferente, no solo existe competencia entre partidos políticos, sino también entre candidatos de una misma lista, lo que genera disputas voto a voto por alcanzar una curul.

Finalmente, la Registraduría hizo un llamado a la calma y a confiar en el trabajo de las comisiones escrutadoras, que serán las encargadas de consolidar los resultados definitivos y determinar la conformación del próximo Congreso de la República.