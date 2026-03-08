En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Estos son los partidos que más ganaron la votación en Santander en las elecciones legislativas 2026

Estos son los partidos que más ganaron la votación en Santander en las elecciones legislativas 2026

Los resultados de Senado y Cámara muestran que Centro Democrático, Pacto Histórico y Partido de la U fueron las fuerzas políticas con mayor respaldo en el departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad