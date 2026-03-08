Estos son los partidos que más ganaron la votación en Santander en las elecciones legislativas 2026

En Santander, las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 arrojaron un panorama político diverso, con varios partidos obteniendo votaciones significativas tanto para el Senado de la República como para la Cámara de Representantes.

De acuerdo con los resultados departamentales, el partido que obtuvo la mayor votación en Santander fue el Centro Democrático, consolidando su posición como la fuerza política más respaldada por los votantes de la región en esta contienda electoral.

Le siguieron en votos el Pacto Histórico y el Partido de la U, que también lograron un alto porcentaje de apoyo, estas tres fuerzas lograron posicionarse como las principales en la preferencia de los santandereanos, reflejando tendencias electorales tanto a nivel nacional como local.

En la elección al Senado, el orden de los partidos con mayor votación en Santander fue liderado por el Centro Democrático, seguido por el Pacto Histórico, el partido Alianza por Colombia, el Partido Liberal Colombiano, junto con otras colectividades que también alcanzaron cifras destacadas.



En cuanto a la Cámara de Representantes, el Centro Democrático nuevamente encabezó la votación departamental, seguido por el Partido de la U, el Pacto Histórico y el Partido Liberal Colombiano. El Partido Conservador Colombiano también obtuvo un respaldo relevante, aunque por debajo de estas primeras fuerzas.

El resultado en la Cámara territorial evidencia la competitividad de estas agrupaciones, con énfasis en la alternancia política y un reparto amplio del respaldo ciudadano entre distintas opciones.

El comportamiento electoral en Santander muestra que, si bien los partidos tradicionales mantienen gran parte de su base, fuerzas emergentes y nuevas alianzas también han logrado captar una porción importante del electorado. Esto se traduce en una bancada legislativa santandereana plural, con representantes de distintas corrientes ideológicas y partidos políticos.

Entre los derrotados en Santander se encuentra la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido fundado por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien en las elecciones pasadas había logrado conquistar dos curules, pero en esta jornada su presencia se debilitó y su hijo no logró asegurar un escaño en el Senado, mostrando que la fuerza política de la liga no logró consolidarse en el departamento.