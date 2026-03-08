De Álvaro Uribe a Daniel Quintero: estos son los antioqueños 'quemados' tras elecciones legislativas

Personalidades importantes en Antioquia se quemaron y no alcanzaron su curul en el Congreso de la República: Álvaro Uribe, la familia de Federico Gutiérrez o uno de las manos derechas de Daniel Quintero fueron algunos de los que no llegaron a su objetivo

Las elecciones no sólo dejaron a Daniel Quintero por fuera de sus aspiraciones presidenciales, sino que también quemaron a algunas personalidades políticas que querían llegar o repetir curul en el Congreso de la República y que no les alcanzó a pesar de los esfuerzos.

El caso más significativo es el del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien a pesar de aumentar las curules en el Senado de la República con el Centro Democrático, su ubicación en el puesto 25 de la lista cerrada no le permitió regresar nuevamente al Congreso.

Otro caso de quemados más llamativo por lo polémico que por lo realmente significativo es el de la ex señorita de Antioquia, Laura Gallego, que aspiraba a la Cámara de Representantes por el Cambio Radical y quien se había vuelto viral por sus declaraciones de “darle bala” a Gustavo Petro o Daniel Quintero.



Pero no hay que dejar de lado la chamuscada en el Senado de la República del movimiento Creemos de Federico Gutiérrez que no logró el umbral y por ende se quedaron por fuera Juliana Gutiérrez, hermana del mandatario, y José Miguel Zuluaga, primo del alcalde de Medellín, que aunque iba por la Cámara de Representantes no alcanzó a llegar.

Además, otro quemado al igual que Daniel Quintero fue el exsecretario Privado de Medellín y destituido por el Concejo de Medellín, Juan David Duque, que no alcanzó a llegar al Senado de la República a pesar de tener el aval de Roy Barreras.

Por su parte, aunque Sergio Fajardo no tuvo participación en la jornada del 8 de marzo, recibió dos golpes fuertes luego de que se quemaran dos fichas del candidato presidencial: Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín y exrector de la Universidad de Medellín; así como Rafael Nanclares, exsecretario de la Alcaldía de Medellín.

No se puede quedar por fuera León Fredy Muñoz que pretendía seguir en el Senado de la República y que terminó quemándose, recordando que había sido embajador de Colombia en Nicaragua, cargo que ocupó hasta que llegó al Congreso de la República.