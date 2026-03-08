Roy Barreras ganó la consulta del Frente de la Vida

Tras una extensa jornada electoral, Roy Barreras salió vencedor de la consulta del Frente por la Vida con un total de 207.093 votos, de 483.454 en la consulta del Frente por la Vida, según el boletín 37 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en donde competía con Daniel Quintero, Matha Vivian Bernal, Edison Lucio Torres y Héctor Elias Pineda.

En ese orden de ideas, Roy Barreras irá a a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo en donde se medirá con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia, Santiago Botero, entre otros.

Barreras se quedó con la consulta con el 3.58 %, del total de votos de todas las consultas, seguido por Daniel Quintero, quien obtuvo un total de 186.143 votos, es decir, el 3.22 %. Luego apareció Edison Lucio torres con 32.754; Martha Viviana Bernal con 32.754 y Héctor Elías Pineda con 23.035.

Asimismo, el exalcalde Daniel Quintero reconoció su derrota y si bien anunció su apoyo a Roy Barreras, también le envío un mensaje al Pacto Histórico. "Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta, hay que decirlo de forma clara, es el presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo", dijo.



Cabe recordar que esta consulta, partidaria del Gobierno de Gustavo Petro, nació de una alternativa de cara a la carrera por la Presidencia de Colombia. Igual que Iván Cepeda no pudo participar en esta debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió con una votación 6-4 que no podía participar al considerar que la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre lo inhabilitaba.

En total, de acuerdo con la Registraduría Nacional, 41.287.084 colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país.