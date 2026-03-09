Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los jugadores en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego mantiene la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia en la realización de los sorteos y a la rápida publicación de los resultados oficiales.



Número ganador del Caribeña Día hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el lunes 9 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo Caribeña Día cuenta con un horario fijo, lo que permite que los apostadores puedan organizar sus jugadas con anticipación.

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta rapidez en la difusión de la información ha sido un factor importante para fortalecer la credibilidad del juego entre los participantes.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las principales razones de la popularidad de este chance es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas alternativas permiten que cada jugador elija cómo participar según su estrategia, preferencias o presupuesto.

Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión de la apuesta y el valor jugado por el participante.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Otro aspecto que mantiene la popularidad de este sorteo es que permite participar con montos accesibles para la mayoría de los jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango facilita que tanto apostadores ocasionales como quienes juegan con mayor frecuencia puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación de su premio. Para completar este trámite es necesario presentar algunos documentos básicos.



Documentos requeridos



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, las entidades operadoras pueden solicitar documentación adicional:

