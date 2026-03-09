En esta ciudad se concentrará la Selección Colombia antes de su partido de despedida

La Selección Colombia ya empieza a definir su hoja de ruta de cara a la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026, y uno de los primeros pasos será una concentración previa. Según se reveló Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, el equipo nacional se reunirá en Medellín durante la última semana de mayo, como parte de la preparación antes de disputar su partido de despedida.

La concentración en Medellín tendrá una particularidad: no será estricta. De acuerdo con lo explicado por Hernández Bonnet, los jugadores podrán moverse con cierta libertad. Quienes deseen permanecer en el hotel de concentración podrán hacerlo, mientras que aquellos futbolistas que tengan residencia en la capital de Antioquia podrán salir y regresar a sus casas, siempre cumpliendo con los entrenamientos programados por el cuerpo técnico.

Tras esos días de trabajo en territorio antioqueño, el combinado colombiano se enfocará en el partido de despedida, programado para el 29 de mayo frente a la Selección de Costa Rica. El encuentro, hasta ahora, está previsto para disputarse en el Estadio El Campín de Bogotá.

Selección Colombia // Foto: AFP

Después de ese compromiso, la tricolor volverá a concentrarse en Bogotá antes de viajar a San Diego, en Estados Unidos, donde disputará un amistoso ante la Selección de Jordania el 7 de junio. La delegación colombiana permanecerá allí durante tres días adicionales para completar entrenamientos y ajustar los últimos detalles antes de instalarse definitivamente en su sede mundialista.



Posteriormente, el equipo se trasladará a Guadalajara, donde realizará sus prácticas en los campos del Atlas Fútbol Club (donde juega Camilo Vargas). Sin embargo, el plantel no se alojará en la sede deportiva del club mexicano, sino en un hotel designado por la Fifa, ubicado a unos 20 minutos del lugar de entrenamiento, desde donde se organizará la logística final antes del debut en el torneo.