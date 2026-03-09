En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Caen dos presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander

Caen dos presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander

Los capturados recaudaban cerca de 170 millones de pesos mensuales extorsionando a la población civil. Las autoridades investigan a otros integrantes de la red criminal. A los capturados se les incautaron armas de fuego, dos granadas y municiones,

Presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sabana de Torres.jpg
Imagen del Ejército. Presuntos cabecillas del Clan del Golfo en Sabana de Torres
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad