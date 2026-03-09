Caen dos presuntos extorsionistas del Clan del Golfo en Sabana de Torres, Santander

La Policía de Santander confirmó la captura de dos hombres señalados de extorsionar e intimidar a ganaderos y campesinos del Magdalena Medio. Se trata de ‘Ciro’ y ‘Tío’ (alias Alex), presuntos integrantes de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, quienes habrían obtenido hasta 170 millones de pesos mensuales mediante amenazas y extorsión.

Según el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, 'Ciro' había asumido el liderazgo de la estructura criminal tras la captura de alias ‘Calladito’. “Estas personas eran las encargadas de dinamizar las extorsiones a palmicultores y ganaderos del Bajo Rionegro y Sabana de Torres, recaudando mensualmente cerca de 170 millones de pesos”, aseguró el oficial.

Los capturados fueron detenidos durante operaciones conjuntas del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en la vereda La Gómez, municipio de Sabana de Torres. Según las autoridades, El Tío llevaba dos años en la organización y se encargaba de extorsionar a comerciantes, ganaderos y otros sectores productivos, además de coordinar homicidios selectivos. Ciro, con un año en la estructura, dinamizaba las extorsiones y seleccionaba sicarios para cometer crímenes en la región.

Durante el operativo, a los capturados se les incautaron armas de fuego, dos granadas de fragmentación, munición, teléfonos celulares y equipos de comunicación. Las investigaciones indican que ambos delincuentes operaban principalmente en la zona rural y urbana de Sabana de Torres y en San José de los Chorros, Rionegro.



Las autoridades afirmaron que estas capturas debilitan la capacidad criminal de la estructura, afectan su financiación y coordinación, y representan un golpe directo a la criminalidad organizada en Santander. Además, hicieron un llamado a la comunidad a reportar cualquier actividad delictiva que genere temor o zozobra en el Magdalena Medio a través de las líneas 107 y 147.