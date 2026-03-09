Suspenden cierres nocturnos programados en la Vía al Llano para marzo y abril

Por medio de un comunicado, la concesionaria vial Coviandina, a cargo de algunos tramos de la vía al Llano, anunció que se suspendieron los cierres totales nocturnos que se tenían programados para los meses de marzo y abril, debido a novedades en el proceso de solicitud ante el Invías, pues aún no se cuenta con la resolución administrativa necesaria para ejecutar los cierres en las fechas pactadas.Los cierres totales se tenían previstos en los túneles Boquerón y Renacer.

Tenían como propósito, según Coviandina, la instalación, integración y pruebas de una nueva señalización dinámica, además del mantenimiento preventivo de ventiladores y transformadores de media tensión al interior de los túneles.

Coviandina aseguró que estas labores requieren el uso de maquinaria pesada y personal técnico ocupando ambos carriles, lo que hace imposible el flujo vehicular de manera segura mientras se realizan las tareas. Los cierres estaban programados del 9 al 12 y del 16 al 19 de marzo, y del 13 al 16 y del 20 al 23 de abril, pero ya no se realizarán. Sin embargo, la concesionaria aseguró que las actividades serán reprogramadas una vez se surtan los trámites legales pendientes.

Una vez se defina el nuevo calendario, se mantendrá el horario previsto inicialmente para minimizar el impacto: de lunes a jueves, entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

