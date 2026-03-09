Gobernación de Santander ofrece $50 millones por información sobre bandas que intimidan en la región

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar a integrantes de grupos de delincuencia que están difundiendo videos con hombres armados para intimidar a la ciudadanía, como el que recientemente circuló en redes sociales y en el que aparecen varios sujetos encapuchados amenazando a alias ‘Poporro’.

El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, rechazó la circulación de este tipo de material y advirtió que estos mensajes buscan generar miedo entre la población, simulando la presencia de estructuras criminales en el área metropolitana de Bucaramanga.

Según explicó el funcionario, el Gobierno departamental no permitirá que este tipo de acciones se conviertan en una forma de presión o intimidación contra la ciudadanía, como ha ocurrido en otras regiones del país donde grupos delincuenciales exhiben armamento e incluso granadas para sembrar terror.

“Como Gobernación hemos sido claros en decir no a las estructuras criminales. Por eso ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa para los ciudadanos que nos den información sobre grupos de delincuencia que estén extorsionando, intimidando o afectando a la ciudadanía”, señaló Hernández.



El pronunciamiento se da luego de que comenzara a circular un video en el que aparecen ocho hombres encapuchados y armados anunciando una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, señalado de liderar una estructura de microtráfico en Bucaramanga.

Frente a este caso, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que el material está siendo analizado para determinar su autenticidad, la identidad de las personas que aparecen en las imágenes y el tipo de armamento que portan.

El subcomandante de la institución, coronel Héctor García, explicó que también se busca establecer si se trata de un hecho real o de un video elaborado para intimidar.

Las autoridades indicaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y no descartan acciones judiciales una vez se determine quiénes están detrás de la grabación.