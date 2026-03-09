En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Gobernación de Santander ofrece $50 millones por información sobre bandas que intimidan en la región

Gobernación de Santander ofrece $50 millones por información sobre bandas que intimidan en la región

Las autoridades investigan el origen de la grabación mientras la Gobernación busca identificar a posibles grupos delincuenciales detrás de las amenazas.

amenazas video hombres armados.jpg
Blu Radio. Amenazas video hombres armados //Foto: captura de video tomado de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad