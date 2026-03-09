Violencia en Santander: dos jóvenes de 19 años fueron asesinados en Piedecuesta y Lebrija

Dos homicidios registrados durante la madrugada de este lunes 9 de marzo mantienen en alerta a las autoridades en el área metropolitana de Bucaramanga. Las víctimas, ambos jóvenes de 19 años, murieron en hechos ocurridos en los municipios de Piedecuesta y Lebrija. En ninguno de los casos se reportan capturas.

El primer caso se registró hacia las 12:30 a. m. en una zona boscosa del cerro La Cantera, entre la segunda y tercera estación del viacrucis, en el municipio de Piedecuesta. Allí fue hallado sin vida Maicol Leonardo Tarazona Jiménez, de 19 años, quien presentaba dos impactos de bala: uno en el pómulo derecho y otro en la región pectoral izquierda.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, testigos señalaron que la víctima ingresó a la zona boscosa en compañía de dos hombres identificados como Faber Jiménez y un sujeto conocido con el alias de “Jensy”. Minutos después se escucharon tres detonaciones y posteriormente ambos hombres salieron del lugar huyendo hacia la parte alta del barrio.

Cuando las patrullas policiales llegaron al sitio encontraron al joven sin signos vitales. Según las primeras hipótesis, el crimen estaría relacionado con una riña y problemas personales, presuntamente asociados a disputas por el control territorial de la venta de estupefacientes.



Homicidio en Lebrija

Minutos antes, hacia las 12:25 a. m., otro hecho violento ocurrió en el barrio El Prado del municipio de Lebrija, donde fue asesinado Briener Elías Parra Carreño, también de 19 años.

Según el reporte oficial, el joven recibió una herida con arma cortopunzante en el tórax. La agresión ocurrió cuando la víctima acompañaba a su pareja sentimental hasta su vivienda.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, cuando ambos se despedían apareció un hombre identificado como Yilber, expareja sentimental de ella, quien sin mediar palabra se acercó al joven y le propinó una puñalada en el pecho antes de huir del lugar.

La víctima fue trasladada por la patrulla del cuadrante al Hospital San Juan de Dios de Lebrija, pero ingresó sin signos vitales.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el crimen estaría relacionado con problemas sentimentales y un caso de intolerancia social.

La Policía adelanta labores de búsqueda para ubicar a los presuntos responsables de ambos homicidios. Mientras tanto, los casos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance de las investigaciones.