En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Violencia en Santander: dos jóvenes de 19 años fueron asesinados en Piedecuesta y Lebrija

Violencia en Santander: dos jóvenes de 19 años fueron asesinados en Piedecuesta y Lebrija

La Policía adelanta labores de búsqueda para ubicar a los presuntos responsables de ambos homicidios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad