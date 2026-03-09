Circo Hermanos Gasca vivió susto tras duro vendaval en Neiva: “Nunca habíamos sentido tanto miedo”

El vendaval, que se presentó la tarde del domingo, minutos después de cerradas las urnas, generó graves emergencias en Neiva. Entre los afectados se encuentra el circo de los hermanos Gasca. A través de redes sociales, Juan Cebolla mostró la magnitud del fenómeno natural que, por fortuna, no dejó personas heridas, pero si daños materiales.

En un video, de más de siete minutos, relató también los momentos de angustia que vivieron durante la tormenta.

"Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta, nunca en mi vida creo que había vivido algo así en el circo", expresó el acróbata.

De acuerdo con el reporte de los organismos de socorro, el vendaval dejó 72 árboles caídos, colapso de vías urbanas, varios establecimientos comerciales averiados, cuatro casas destechadas y afectaciones en el servicio de energía eléctrica en varios sectores de la comuna 4, 5, 6 y 8 especialmente.

“En cuanto a las emergencias presentadas el día de ayer en nuestra ciudad de Neiva, debido a las fuertes lluvias, hasta el momento podemos informar que se tiene un reporte total de 72 árboles caídos en diferentes sectores, de los cuales 25 ya han sido intervenidos y seguimos trabajando en este momento. Respecto a estructuras colapsadas o averiadas, tenemos un total de 12, donde ya se encuentra un frente de trabajo atendiendo la situación”, indicó Andrés Bernal, sargento del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva.

Asimismo, desde Electrohuila se reportaron afectaciones en la infraestructura eléctrica. Las precipitaciones ocasionaron la caída de árboles de gran tamaño sobre la red eléctrica, lo que generó interrupciones en el servicio en los municipios de Aipe, Baraya, Colombia, Tello, Villavieja y Neiva.

En el caso de Neiva, fueron 11 las instituciones educativas afectadas y más de 45 barrios de las comunas 4, 5, 6 y 8.

Además, por varias horas, la vía Neiva-Rivera estuvo cerrada debido a la caída de árboles, lo que generó dificultades en la movilidad. La concesión Ruta al Sur acudió al lugar de la emergencia y logró habilitar el paso en horas de la noche.

