Centro transitorio en Neiva no tiene competencia para presos de alta peligrosidad, dice alcaldía

Tras la fuga de siete personas privadas de la libertad del centro transitorio de Neiva en el que se encuentra alias ‘Richard’, disidente de las Farc señalado de haber instalado la motocicleta bomba en el municipio de La Plata en Semana Santa del 2025, donde dos personas perdieron la vida, la Alcaldía de Neiva le solicitó a la policía y al Inpec que delincuentes de alta peligrosidad sean llevados a cárceles de máxima seguridad en el país.

Según el secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara, la fuga habría sido liderada por alias Richard, delincuente de alto perfil, que había sido capturado en el municipio de La Plata y del alto riesgo que representa para un centro de reclusión transitorio que fue adecuado solo para personas capturadas en Neiva.

“Como lo hemos advertido en los diferentes consejos de seguridad y se lo hemos solicitado al alto mando institucional del Inpec, esta persona había sido capturada en el municipio de La Plata y, aun así, permanecía en estas instalaciones, a donde fue recluida” señaló el funcionario.

Agregó el funcionario, que, desde el pasado 16 de enero, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, ofició de manera formal al comandante de la Policía Metropolitana solicitando que no se reciban en el CDT personas de alto perfil capturadas en otros municipios del Huila, con el fin de evitar riesgos como el ocurrido en la madrugada de este lunes.



“Estos riesgos, derivados de la permanencia de más de 18 personas de alta peligrosidad y alto perfil, vinculadas a grupos armados, fueron puestos en conocimiento de todas las autoridades del sistema carcelario desde el año pasado, una vez se tuvo conocimiento de su reclusión de alias 'Richard' en el Centro de Detención Transitorio del municipio de Neiva”, enfatizó Ducuara.

Entre tanto, la administración municipal le solicitó a la policía que se adelanten las investigaciones para establecer las responsabilidades sobre la fuga de estas siete personas privadas de la libertad que siguen siendo buscados por las autoridades.

Cartel de buscados por fuga en Neiva. Suministrada.