Se fugaron 7 presos de centro transitorio de Neiva; autor de motobomba en La Plata también se escapó

Las autoridades confirmaron que se presentó una fuga masiva de siete personas que se encontraban privadas de la libertad por varios delitos del centro de detención transitorio ubicado en el barrio El Triángulo de Neiva, inaugurado a finales del año anterior.

Entre los delincuentes que escaparon de las celdas, al parecer, se encuentra Richard Alfonso Guainas, alias ‘Richard’, capturado en noviembre del 2025 como el presunto responsable de haber instalado una moto con explosivos en semana santa del año anterior en el municipio de La Plata. En ese hecho, dos hermanos murieron y 30 personas más resultaron heridas.

El coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva dijo que el personal encargado de la custodia de los internos, cuando pasaron registro de rutina por las diferentes celdas se percató que faltaban siete personas.

“Pasadas las 6:00 de la mañana de hoy lunes, el personal que presta el servicio se percata de la fuga de siete personas privadas de la libertad, entre ellas uno conocido como alias ‘Richard’. Asimismo, al interior de la institución se inició con la investigación respectiva para lograr individualizar las responsabilidades frente a este hecho”, añadió el coronel Betancourt.



Entre tanto, el Ejército y la Policía adelantan operativos a través de un plan candado para lograr la ubicación y recaptura de los delincuentes que se fugaron del centro de detención transitorio.

Por último, el coronel Héctor Jairo Betancourt le hizo un llamado a la ciudadanía de quien tenga información sobre el paradero de los siete detenidos que se volaron del centro transitorio informar de inmediato a las autoridades.