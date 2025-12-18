En vivo
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

ELN tendría bases de datos para secuestrar y asesinar militares y policías: fuga de información

ELN tendría bases de datos para secuestrar y asesinar militares y policías: fuga de información

Un audio advierte sobre un plan pistola en marcha y revela que el grupo armado ilegal cuenta con información sensible de militares y policías, lo que apunta a una grave fuga de datos al interior de las fuerzas.

