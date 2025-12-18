En vivo
Nación  / Se incautaron más de 13.000 unidades de cigarrillos y licor en Huila este año

Se incautaron más de 13.000 unidades de cigarrillos y licor en Huila este año

Fueron más de 6.000 visitas de inspección y control que desarrollaron las autoridades durante el año 2025 en los 37 municipios del departamento.

