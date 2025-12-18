Se incautaron más de 13.000 unidades de cigarrillos y licor en Huila este año

En operativos de vigilancia y control que se adelantaron en más de 290 establecimientos públicos y de comercio durante el año 2025, la Secretaría de Hacienda del Huila, en coordinación con la policía, incautaron más de 13.000 unidades entre cajetillas de cigarrillos y botellas de licor de contrabando en todo el departamento.

José Luis Reyes Vargas, director del Equipo Anticontrabando de la Gobernación del Huila, explicó que fueron más de 4.500 operativos adelantados en Neiva y 1.500 controles en los demás municipios del departamento donde se estaban comercializando bebidas embriagantes y cigarrillos de manera irregular.

“Con respecto a los productos aprehendidos o incautados en lo que llevamos de diciembre del presente año, tenemos más de 10.000 cajetillas de cigarrillos por 20 unidades cada una, cervezas 120 unidades y en licores más de 3.100 botellas, para un total de productos aprehendidos de 13.200 unidades, todo avaluado en un valor aproximado de $270 millones”, indicó el director Anticontrabando de la Gobernación del Huila.

Agregó el funcionario de la Secretaría de Hacienda Departamental que, a los propietarios y administradores de los establecimientos públicos y de comercio donde se pudo evidencias mercancía de contrabando, se les impuso procesos administrativos sancionatorios por la presunta evasión de impuesto.



Puntualizó el director anticontrabando José Luis Reyes que, entre noviembre y diciembre, se han incautado 277 botellas de licor de contrabando y aprovechó para advertirle a los ciudadanos, comprar bebidas en lugares de confianza y autorizados, con el fin evitar el consumo de licor adulterado durante las fiestas navideñas y de fin de año.