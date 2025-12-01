Cae centro clandestino de licor adulterado en Medellín: hallan 17.000 botellas

Cae centro clandestino de licor adulterado en el barrio El Naranjal De Medellín. Las autoridades hallaron más de 17.000 botellas listas para ser reenvasadas. A pocos días del inicio de Navidad la Policía anunció el incremento de operativos para evitar intoxicaciones en la comunidad.

Un operativo de la Policía Metropolitana permitió detectar un grave caso de licor adulterado en el centro occidente de Medellín. El hallazgo ocurrió recientemente, cuando una patrulla de vigilancia que realizaba recorridos de control notó movimientos irregulares en una bodega de reciclaje del sector.

Al ingresar para verificar la situación, los uniformados encontraron varias cajas con botellas de whisky, tequila y otros licores que, al parecer, estaban adulterados.

Durante la inspección también fueron hallados miles de envases lavados y listos para ser reutilizados en un nuevo proceso de embotellado ilegal.



Según la revisión preliminar, dentro de la bodega podrían haber más de 20.000 botellas preparadas para ser llenadas nuevamente, así como estampillas, tapas y sellos falsificados. Al respecto se refirió el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

“Realizaremos varios puestos de control en coordinación con la Secretaría de Tránsito del Distrito. Controles definidos para prevenir precisamente el porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la comunidad y que nos permita intervenir de inmediato ante cualquier alteración del orden”, aseguró.

Jorge Alonso Marín, médico especialista en toxicología, detalló los riesgos de consumir licor adulterado.

“Cuando hay contacto con un alcohol adulterado donde está, por ejemplo, el metanol o un alcohol denominado glicol o glicoles, no solamente se van a producir alteraciones visuales. Es frecuente que encontremos falla renal, o sea, el riñón deja de funcionar. Adicionalmente, el cerebro se puede dinamizar, se puede hinchar el cerebro y esto hace que las personas pierdan su estado de conciencia”, afirmó.

La institución pidió a la ciudadanía evitar ser víctima del licor adulterado, especialmente en esta temporada decembrina, por lo que recomendaron comprar únicamente en establecimientos reconocidos, verificar que los sellos de seguridad estén intactos y desconfiar de precios demasiado bajos. Además, insistieron en revisar siempre el color, olor y textura del licor antes de consumirlo.