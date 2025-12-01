En vivo
Cae centro clandestino de licor adulterado en Medellín: hallan 17.000 botellas

Cae centro clandestino de licor adulterado en Medellín: hallan 17.000 botellas

A pocos días del inicio de Navidad, la Policía anunció el incremento de operativos para evitar intoxicaciones en la comunidad.

