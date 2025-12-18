En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Designación de EEUU al Clan del Golfo como organización terrorista no afecta diálogos: Gobierno

Designación de EEUU al Clan del Golfo como organización terrorista no afecta diálogos: Gobierno

Así lo explicó Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Ejecutivo en los diálogos con el Clan del Golfo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad