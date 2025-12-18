Designación de EEUU al Clan del Golfo como organización terrorista no afecta diálogos: Gobierno

Durante la instalación del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación a los compromisos suscritos en Catar entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, el jefe de la delegación en los diálogos con ese grupo, Álvaro Jiménez, aseguró que su designación como grupo terrorista no afectará los diálogos de paz.

“Digamos que asumimos que no es una novedad para Colombia adelantar conversaciones que buscan la solución negociada del conflicto con grupos que están designados como organizaciones terroristas. Por tanto, no habría una modificación sustantiva de lo que estamos desarrollando. Lo que sí, digamos, es natural al procedimiento normal de cualquier escenario de conversaciones es estar atentos a los desarrollos y a las dinámicas que están sucediendo en el entorno y nosotros estamos haciendo una observación de ello, como lo hace también el conjunto de la comunidad internacional”, dijo.

Según las delegaciones, los compromisos buscan reducir las violencias en los territorios, impulsar su transformación social y avanzar en la transición del grupo armado hacia una condición de ciudadanía plena, en consonancia con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Asimismo, según Jiménez, se reiteró el compromiso de exigir el cumplimiento del rol del Estado en las regiones donde este grupo tiene incidencia, y de informar a la opinión pública sobre los avances y alcances del espacio de conversación.



Y es que la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidosanunció este martes 16 de diciembre la inclusión del Clan del Golfo en la llamada Lista Clinton , administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

De acuerdo con la OFAC, el Clan del Golfo fue designado como una organización criminal transnacional y grupo terrorista, lo que implica riesgos de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886. La entidad también lo vincula con actividades relacionadas con el narcotráfico.