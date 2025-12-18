A los delincuentes les dan garantías: Fico tras inclusión del Clan del Golfo en Lista Clinton

El alcalde de Medellin, Federico Gutiérrez, celebró que el Clan del Golfo fuera declarado como una organización terrorista e indicó que Estados Unidos está haciendo lo que Colombia no hace: luchar contra los grupos armados. El mandatario criticó que a pesar de la escalada violenta, el Gobierno nacional siga nombrando gestores de paz.

Recientemente Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera por sus actividades de tráfico de cocaína para financiar actividades violentas como diversos atentados terroristas perpetrados en territorio colombiano contra la Fuerza Pública y también la población civil, por ejemplo, en el departamento de Antioquia donde no dieron espera.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional luego de que primero fuera Estados Unidos quien se pronunciara por los hechos delictivos realizados por el Clan del Golfo, mientras que en Colombia se sigue dialogando con el grupo delincuencial, incluso, con zonas de ubicación temporal en el territorio nacional.

El mandatario celebró la decisión que se tomó desde Estados Unidos, no sin antes irse nuevamente en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Paz Total que ha tratado de implementar el Gobierno nacional con diferentes diálogos con grupos delincuenciales como ELN o las disidencias.



“Mientras el gobierno de los Estados Unidos declara como organización terrorista el Clan del Golfo, que es lo que son, como el ELN, las Farc y todas las otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pues entonces, aquí lo que hacen en Colombia, el Gobierno Petro, se dedica a seguir nombrando los gestores de paz y darles garantías y entregarles territorios”, dijo.

Gutiérrez aprovechó el momento para referirse a la situación de orden público en el país e indicó que es la respuesta a que el Gobierno nacional no haya querido enfrentar a la delincuencia desde un inicio y en sus palabras, “salió mal para el país, y hoy el país está en manos de las estructuras criminales”.

Finalmente, el alcalde de Medellín lamentó la situación que se vive en el Cauca tras los ataques terroristas de las últimas horas y expresó que a menos de ocho meses de que se acabe la presidencia de Gustavo Petro lo que deberá hacer el próximo presidente de la República es enfocar sus esfuerzos en combatir la criminalidad desde el primer momento de su mandato.