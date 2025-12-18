Electrificadora de Santander hará show de 300 drones por Navidad en Bucaramanga

La Electrificadora de Santander (ESSA) realizará este lunes 22 de diciembre un espectacular show de drones como regalo para la ciudad, en el marco de la celebración navideña y el cumpleaños de Bucaramanga, en un evento pensado para disfrutar en familia.

El espectáculo se llevará a cabo a las 7:00 de la noche en el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa, conocido como el estadio de La Flora. El ingreso al escenario estará habilitado desde las 6:00 de la tarde y contará con una capacidad máxima de 1.000 personas, quienes podrán acceder con boleta gratuita.

Héctor Gómez, profesional de mercadeo de la Electrificadora de Santander, explicó que este año la empresa apostó por una propuesta innovadora: "Queremos regalarle a Bucaramanga algo diferente a lo que tradicionalmente hacemos con el alumbrado. Este show de drones es un regalo para la ciudad, para celebrar la Navidad y su cumpleaños”, señaló.

El evento contará con 300 drones que volarán a una altura aproximada de 130 metros, permitiendo que el espectáculo pueda apreciarse en un radio de hasta dos kilómetros, por lo que no solo quienes ingresen al estadio podrán disfrutarlo, sino también miles de personas desde distintos puntos de la ciudad.



Durante el show, los asistentes podrán observar figuras y mensajes alusivos a la Navidad, además de un componente musical que incluirá el acompañamiento de la Filarmónica y un show navideño a cargo del grupo Real Music, todo bajo un formato sorpresa preparado para la noche.

Las boletas gratuitas se estarán entregando en la oficina de atención al cliente de la Electrificadora de Santander, así como a través de aliados comerciales y empresariales. La organización recomendó a quienes asistan llegar con tiempo, paciencia y cumplir las indicaciones logísticas para el ingreso.



Programación navideña en Piedecuesta

De manera paralela, el Centro Comercial Delacuesta, en Piedecuesta, anunció su Plan de Navidad 2025, con una agenda que incluye música en vivo, novenas, recorridos de personajes navideños, muestras gastronómicas y actividades infantiles, además de la campaña “Enciende tus Deseos”, que sorteará una motocicleta entre sus compradores. La programación se extenderá durante todo diciembre.