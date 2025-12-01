Electrificadora de Santander ha denunciado 174 casos de robo de energía

La Electrificadora de Santander (ESSA) alertó sobre el incremento de irregularidades y fraudes en las redes eléctricas del departamento, y confirmó que ha interpuesto 174 denuncias ante la Fiscalía por defraudación de fluidos, un delito contemplado en el Artículo 256 del Código Penal Colombiano. Sin embargo, a pesar del volumen de casos, solo dos procesos han logrado llegar a judicialización, reveló la empresa.

Según la ESSA, los avances tecnológicos han permitido detectar con mayor precisión estas prácticas ilícitas. La compañía pasó de comparar consumos únicamente a nivel de transformador a implementar equipos de medición avanzada y análisis de macromedición, además de medidas inteligentes monitoreadas en línea, lo que ha facilitado identificar y actuar sobre los puntos donde se registran pérdidas no técnicas.

“Hemos encontrado irregularidades en todas las redes. Hemos acudido a los sitios y, en muchos casos, las personas retiran los fraudes cuando llegamos, pero no es fácil judicializarlos”, indicó Laura Isabel Rodríguez Cardoso, Subgerente de Conexiones de la ESSA, quien asegura que llevan meses trabajando directamente con los fiscales a cargo de estos procesos.

El reto, subraya la ESSA, radica en probar quién se beneficia concretamente del hurto de energía. Esta dificultad ha limitado los resultados judiciales pese al esfuerzo institucional. “Queremos que dejen de robar, pero no es sencillo”, enfatizó Rodríguez Cardoso.



La ESSA también trabaja con la Policía Metropolitana y otras autoridades para hacer que se cumpla el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, especialmente los artículos 28 y 92, que hablan de la modificación o alteración de redes o instalaciones de servicios públicos. En ese contexto la Policía ha impuesto cerca de 300 comparendos por este tipo de infracciones. No obstante, la ESSA reconoce que estas medidas aún no logran contener el problema.

La empresa asegura que el hurto de energía no solo constituye un delito, sino que además provoca fallas en el servicio para la comunidad. “Cuando un vecino roba energía sin permiso, su servicio y el de la zona comienza a fallar”, advirtió la Subgerente de Conexiones de la ESSA.