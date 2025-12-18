Adres detecta 16 IPS sin operación real: hubo fraude por $25.000 millones

La Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) reveló nuevos detalles sobre la investigación a IPS que habrían operado sin existir físicamente, conocidas como IPS fantasma, y que habrían intentado cobrar millonarios recursos del sistema de salud.

De acuerdo con la entidad, 23 instituciones fueron investigadas y, tras el proceso de verificación, 16 ya tienen suspendidos los pagos, al no demostrar que contaban con instalaciones reales para atender pacientes .

Entre las IPS señaladas aparecen, por ejemplo, Clínica Moscati, ubicada en Barranquilla; Centro Integral de Salud San Gabriel, también en Barranquilla; Grupo Ambulancias J1 S.A.S., con registro en Cali, y Famica, que figuraba en Santa Marta. Estas entidades hacían reclamaciones por la atención de víctimas de accidentes de tránsito, sin contar con la infraestructura exigida por la ley.

Antes de ser detectadas, las cuentas presentadas por estas IPS superaban los $12.260 millones, aunque la Adres estima que el fraude total podría acercarse a los $25.000 millones, recursos que debían destinarse a la atención real de los pacientes.



La entidad confirmó que los hallazgos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia Nacional de Salud, para que se adelanten las investigaciones y se determinen posibles responsabilidades penales y administrativas.