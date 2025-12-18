En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Consejo de Estado condenó al Ejército por joven presentado como falso positivo en Medellín

Consejo de Estado condenó al Ejército por joven presentado como falso positivo en Medellín

Aunque en dos ocasiones desestimaron la demanda, el Alto Tribunal ordenó reabrir el caso gracias a pruebas provenientes de la JEP.

