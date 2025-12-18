ELN pretendía grabar y transmitir el momento exacto del atentado en el suroriente de Cali: Policía

Las autoridades en Cali dieron a conocer nuevos detalles del atentado terrorista ocurrido el pasado martes en el barrio Mariano Ramos, al suroriente de la ciudad, hecho que provocó la muerte de los subintendentes de la Policía, Jorge Leonardo Gómez Ochoa, y Robert Stiven Melo Londoño, esta vez, refiriéndose al modus operandi con el que se habría perpetrado este ataque.

Tres días después del ataque, las autoridades señalaron que los terroristas del ELN ubicaron, en una vía de este sector popular de la ciudad, un artefacto de gran capacidad destructiva, junto a ese explosivo, los delincuentes instalaron sensores para que se activara el explosivo automáticamente al paso de la patrulla motorizada.

"Presuntamente, eran unas cámaras trampa ubicadas ahí estratégicamente. Ya la investigación determinará si estaban ahí con el propósito de activar el explosivo o de generar el video realmente macabro que mostraría el asesinato de nuestros policías, por eso, hemos dirigido nuestras recompensa específicamente para lograr la captura de estos responsables", señaló el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Actualmente, la recompensa ofrecida por las autoridades es de 400 millones de pesos para esclarecer este ataque terrorista ocurrido a muy pocos días del inicio de la Feria de Cali.