Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /

ELN pretendía grabar y transmitir el momento exacto del atentado en el suroriente de Cali: Policía

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana aseguró que, a pesar de la amenaza, está garantizada la seguridad de la Feria de Cali.

