Elecciones presidenciales 2026: así será la revisión de firmas presentadas por precandidatos

La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la revisión de las firmas entregadas por los candidatos que buscan postularse a la Presidencia de la República por grupo significativo de ciudadanos.

Según explicó el registrador nacional, Hernán Penagos, el plazo para la entrega de firmas se cerró el pasado 17 de diciembre y, de los 91 comités que inicialmente se inscribieron para aspirar por este mecanismo, solo 22 culminaron el proceso y presentaron los apoyos requeridos.

“Cerca de 28 millones de firmas fueron entregadas hasta el día de ayer a la Registraduría Nacional del Estado Civil”, señaló.

A partir de ahora, la entidad revisará la totalidad de las firmas entregadas por cada comité para certificar cuáles cumplen con los requisitos.



“Entre hoy y el próximo 21 de enero, la Registraduría tendrá que revisar esas 28 millones de firmas y certificar a quienes cumplan el número mínimo del 3 % de apoyos, que son cerca de 630.000 firmas”, explicó.

Además, Penagos afirmó que desde el 21 de enero, “todos los que quieren aspirar a la Presidencia a través del mecanismo de firmas, tendrán conocimiento, porque vamos a ir certificando a medida que vamos revisando las firmas”.

De acuerdo con el calendario electoral, quienes superen la verificación podrán avanzar a la inscripción formal de sus candidaturas, ya que el 31 de enero de 2026, inicia la inscripción de candidatos a la Presidencia de la República, fecha que se extenderá hasta el 13 de marzo del año entrante.

